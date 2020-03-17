УЕФА перенес Евро-2020, турнир пройдет с 11 июня по 11 июля

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести чемпионат Европы-2020 в следующем 2020 году. Перенос турнира связан с пандемией коронавируса.

«Официально — чемпионат Европы перенесен на лето 2021 года. Он пройдет с 11 июня по 11 июля», — сообщается в официальном твиттере Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

«Это ожидаемое решение, — прокомментировал в интервью «Спорт-Экспресс» перенос Евро на 2021 год бывший президент РФС Вячеслав Колосков. — Для меня это никакой не сюрприз и не неожиданность, поскольку оно правильное продуманное и оптимальное. Логика подсказывает, что, если отменили внутренние чемпионаты, игры Лиги чемпионов и Лиги Европы. В Европе нет тенденции к снижению количества инфицированных и умирающих от коронавируса, другого решения быть не могло. Считаю, что перенос Евро пройдет абсолютно безболезненно. Никаких особых проблем с организацией ни у кого не возникнет — ни у УЕФА, ни у стран, которые будут проводить соревнование».

Чемпионат Европы-2020 должен был состоятся с 12 июня по 12 июля в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге, где согласно календарю запланированы четыре матча. Это три игры группового этапа: Бельгия – Россия, Финляндия – Россия, Финляндия – Бельгия, а также один четвертьфинал.

Коронавирус на данный момент обнаружен почти у 170 тысяч человек, ушедших из жизни – 6513 человек. В России на данный момент 93 случая заражения. В Италии число зараженных коронавирусом составляет около 25 тысяч, 1809 человек погибли.

Источник: «Спорт-Экспресс»

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