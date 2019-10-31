В ¼ финала Кубка России пройдет дерби ЦСКА – «Спартак»

В Олимп-Кубке России стали известны все участники 1/4 финала. В этом раунде турнира болельщиков ждет противостояние ЦСКА и «Спартака».
Матчи ¼ финала Кубка России запланированы на начало весны 2020 года. Ориентировочная дата — 4 марта.
В 1/4 финала сыграют: «Торпедо» — «Химки», «Шинник» — «Урал», ЦСКА — «Спартак», «Зенит» — «Ахмат».
🏆 1/8 финала Олимп-Кубка России позади!
Кто сможет дойти до полуфинала? 🤔#ОлимпКубокРоссии pic.twitter.com/jA4bqwD415
— Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 31, 2019
Хозяева полей и точные даты проведения игр будут названы позже.
Источник: еженедельник «Футбол»