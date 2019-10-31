В ¼ финала Кубка России пройдет дерби ЦСКА – «Спартак»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

В Олимп-Кубке России стали известны все участники 1/4 финала. В этом раунде турнира болельщиков ждет противостояние ЦСКА и «Спартака».

Матчи ¼ финала Кубка России запланированы на начало весны 2020 года. Ориентировочная дата — 4 марта.
В 1/4 финала сыграют: «Торпедо» — «Химки», «Шинник» — «Урал», ЦСКА — «Спартак», «Зенит» — «Ахмат».

Хозяева полей и точные даты проведения игр будут названы позже.

Источник: еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Слуцкий

Леонид Слуцкий: «В Голландии футбол – это праздник»

На матч Россия – Шотландия продано 60 тысяч билетов

Юрий Жирков: «На Кипре Россия будет играть только на победу»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 