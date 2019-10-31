В ¼ финала Кубка России пройдет дерби ЦСКА – «Спартак»

В Олимп-Кубке России стали известны все участники 1/4 финала. В этом раунде турнира болельщиков ждет противостояние ЦСКА и «Спартака».

Матчи ¼ финала Кубка России запланированы на начало весны 2020 года. Ориентировочная дата — 4 марта.

В 1/4 финала сыграют: «Торпедо» — «Химки», «Шинник» — «Урал», ЦСКА — «Спартак», «Зенит» — «Ахмат».

Хозяева полей и точные даты проведения игр будут названы позже.

Источник: еженедельник «Футбол»

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