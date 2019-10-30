В Италии ограбили дом Клаудио Маркизио, экс-игроку «Зенита» угрожали отверткой

Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» 33-летний Клаудио Маркизио подвергся вооруженному нападению. Ограбление произошло в Италии в Виново.

Во вторник вечером, в 19:30, в дом семьи Маркизио ворвались четверо грабителей, чьи лица были закрыты капюшонами. Нападавшие были вооружены пистолетами и отверткой. Клаудио и его жене Роберта подверглись угрозам и были вынуждены отдать грабителям деньги и драгоценности.

После того как грабители покинули дом Маркизио, скрывшись на автомобиле, футболист вызвал полицию, которая теперь ведет расследование этого инцидента.

Клаудио Маркизио является семикратным чемпионом Италии, трехкратным обладателем Суперкубка страны и четырехкратным — Кубка Италии. За национальную команду своей страны полузащитник провел 55 матчей, в которых забил 5 мячей. За «Зенит» Маркизио выступал с 2018 по 2019 год, став чемпионом России. Недавно итальянец завершил карьеру.

С 2008 года Клаудио женат на Роберте Синополи, которая, кстати, является давней болельщицей принципиального противника «Юве» — «Торино». У пары — два сына: Давиде (2009 г.р.) и Леонардо (2012 г.р.).

Источник: La Gazzetta dello Sport

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею