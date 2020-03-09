В Италии из-за коронавируса остановлен футбольный чемпионат

В Италии приостановлены все спортивные соревнования, в том числе и футбольная Серия А. «Болельщики должны принять это», – заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

«Времени больше нет. Цифры говорят нам о значительном приросте зараженных, увеличении числа смертей. Мы должны пожертвовать чем-то во благо всей Италии, — заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. — Вот почему мы принимаем еще более жесткие меры. Серия А и все спортивные мероприятия будут приостановлены. Болельщики должны принять это».

В Италии закрыты также все учебные и развлекательные заведения, по всей стране ограничено передвижение граждан. Новые нормы вступают в действия с 10 марта, планируется, что они продлятся до 3 апреля.

«Мы принимаем меры, которые я могу охарактеризовать как «я остаюсь дома». Последние данные о числе заразившихся и летальных исходов, а также людей в отделениях интенсивной терапии указывают, что настало время менять наши привычки», — подчеркнул Джузеппе Конте.

В Италии зафиксировано 7 985 случаев заражения коронавирусом. Скончались 463 человека.

Источник: Football Italia

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