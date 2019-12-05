В Колумбии состоялась жеребьевка Кубка Америки-2020

В колумбийском городе Картахена прошла жеребьевка Кубка Америки-2020. Турнир, который примут две страны – Аргентина и Колумбия, состоится будущим летом с 12 июня по 12 июля.

Двенадцать национальных команд поделены на две группы. Два главных соперника – Аргентина и Бразилия попали в разные группы. Кроме того, организаторами приглашены и примут участие сборные Австралии и Катара.

Группа А: Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай.

Группа B: Колумбия, Бразилия, Катар, Венесуэла, Эквадор, Перу.

¡DEFINIDOS LOS GRUPOS!

Nada evitará que vibres con esta @CONMEBOL #CopaAmérica 2020.

¿En qué grupo quedó tu selección? pic.twitter.com/CNB40oqjjN — Copa América (@CopaAmerica) December 4, 2019

Турнир будут принимать пять аргентинских городов (Авельянеда, Кордова, Мендоса, Буэнос-Айрес и Сантьяго-дель-Эстеро) и четыре колумбийских (Барранкилья, Медельин, Богота и Кали).

«Я не знаю, будет ли предстоящий Кубок Америки последним для Месси. Надеюсь, что нет. Но Аргентине нужен титул больше, чем Лионелю. Я не могу ничего обещать, но мы отдадим все силы, чтобы выйти в финал», — приводит Goal слова главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

В матче открытия сыграют сборные Аргентины и Чили — встреча пройдет в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль».

Источник: КОНМЕБОЛ

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