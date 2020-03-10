В Москве из-за коронавируса введен запрет на массовые мероприятия. Матчи РПЛ будут проходить без зрителей

В Москве до 10 апреля из-за коронавируса запрещены спортивные, зрелищные, публичные и иные мероприятия, в которых принимают участие более пяти тысяч человек. Соответствующий указ подписан мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей», — приводит слова Сергея Собянина его официальный сайт.

«Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек. К сожалению, придется отменить фестиваль «Крымская весна», включая празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверская, запланированное на 15 марта. Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено – не более 5 000 участников и болельщиков. Вводимый запрет на проведение массовых мероприятий является временным и будет действовать до 10 апреля», — говорит в сообщении.

«Мы будем выполнять это решение. 11 марта определим механизм исполнения вместе с Российским футбольным союзом (РФС)», — заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

В России зарегистрированы 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан Китая, 17 — у россиян, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии. В мире новым коронавирусом заразились более 100 тысяч человек, около четырех тысяч умерли.

Источник: Сайт Сергея Собянина

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