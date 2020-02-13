В Москве пройдет 12-й «Кубок Легенд». На турнир приедут Морьентес, Савиола, Бенаюн, Паулу Феррейра

В Москве с 21 по 23 февраля на Малой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники» пройдет Международный футбольный «Кубок легенд имени Константина Еременко». В этом году в соревновании примут участие 8 национальных сборных, в числе которых и Россия, побеждающая в турнире одиннадцать лет подряд.

В «Кубке Легенд» принимают участие ветераны не младше 35 лет, завершившие профессиональные карьеры и имеющие за спиной опыт игры за главные сборные своих стран. 21 и 22 февраля состоится групповой этап соревнований. 23 февраля победители групп встретятся в финальном матче, а остальные сборные разыграют места с третьего по восьмое. Матчи длятся 40 минут (два тайма по 20 минут). В составе команды — пять полевых игроков и вратарь.

По результатам жеребьевки в группу А попали сборные России, Турции, Испании и Португалии, а в группу Б — команда Германии, Нидерландов, Франции и Международная сборная звезд футбола.

В «Кубке Легенд-2020» примут участие: трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала», двукратный чемпион Испании, чемпион Франции Фернандо Морьентес, легенда «Ливерпуля», победитель Лиги чемпионов УЕФА Йон Арне Риисе, рекордсмен сборной Израиля, звезда английской премьер-лиги Йосси Бенаюн, победитель Лиги чемпионов в составе «Порту», трехкратный чемпион и обладатель кубка Англии в составе «Челси» Паулу Феррейра, звезда аргентинского футбола, обладатель Кубка УЕФА в составе «Севильи», чемпион Испании в составе «Реала» Хавьер Савиола и многие другие звезды мирового футбола.

«Сборная Турции будет для всех сюрпризом — все-таки они первый раз будут играть на «Кубке Легенд». Мы очень хотим выиграть турнир, Россия, конечно стала для меня домом, но после стольких побед вашей сборной, хочется чтобы выиграли мы, — заявил полузащитник сборной Испании Альберт Риера. — Хотелось сыграть с Россией в финале, но встретимся в группе, посмотрим, у нас есть несколько сюрпризов. Новый формат мне очень нравится, 8 команд, могут быть сюрпризы».

Напомним, что первый розыгрыш Кубка проходил в Москве с 31 января по 1 февраля 2009 года во Дворце спорта «Мегаспорт». Девиз турнира — «Герои прошлого, легенды настоящего» призван подчеркнуть особый статус большинства участников «Кубка Легенд».

Календарь турнира

21 февраля, пятница

14:00 — Португалия — Испания (Группа А)

15:00 — Франция — Германия (Группа B)

16:00 — Россия — Турция (Группа А)

17:00 — Сборная Звёзд — Нидерланды (Группа B)

22 февраля, суббота

12:00 — Турция — Португалия (Группа А)

13:00 — Германия — Нидерланды (Группа B)

14:00 — Испания — Турция (Группа B)

15:00 — Франция — Сборная Звёзд (Группа B)

16:00 — Россия — Португалия (Группа А)

17:00 — Сборная Звёзд — Германия (Группа B)

18:00 — Испания — Россия (Группа А)

19:00 — Нидерланды — Франция (Группа B)

23 февраля, воскресенье

13:00 — 4А — 4B Матч за 7 место

14:00 — 3А — 3B Матч за 5 место

15:00 — 2А — 2B Матч за 3 место

16:00 — Финал 1А — 1B

16: 45 — Церемония закрытия

Время начала матчей – московское.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы

Фото: Сергей Дроняев

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