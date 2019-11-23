В первом матче Моуринью «Тоттенхэм» прервал 10-месячную серию без побед на выезде

«Тоттенхэм» одержал первую победу под руководством Жозе Моуринью. «Шпоры» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги одолели «Вест Хэм» со счетом 3:2.

«Тоттенхэм» играл в гостях. По ходу встречи команда Моуринью вела с преимуществом в три мяча. Голы забили Сон Хын Мин на 36-й минуте, Лукас Моуриа на 43-й, а также Гарри Кейн на 49-й. Однако соперник усилиями Антонио и Огбонны сократили разницу до минимума.

Таким образом, «Тоттенхэм» впервые одержал победу в гостевой встрече АПЛ за последние 10 месяцев, до этого «шпоры» побеждали на выезде только 20 января, когда был повержен «Фулхэм» (2:1). После этого «Тоттенхэм» не мог выиграть 12 матчей подряд, потерпев 9 поражений и трижды сыграв вничью.

«Я был очень доволен до того, как мы пропустили два гола. Мы играли хорошо, реализуя те вещи, которые отрабатывали на тренировках. И у нас была возможность сделать счет 4:0 и решить исход матча. В перерыве я сказал игрокам: «Даже если мы будем вести 3:0 на 85-й минуте, исход игры еще не решен. Главное было победить, неважно как. Парни довольны, это то, чего я и хотел», — прокомментировал Жозе Моуринью игру.

Любопытно, что Моуринью выигрывал все стартовые встречи во всех английских командах, которые принимал. Так было дважды с «Челси», потом с «МЮ», а теперь и с «Тоттенхэмом».

После 13 матчей у «шпор» стало 17 очков. «Тоттенхэм» поднялся на 6-е место, но остальным командам АПЛ еще предстоит провести свои матчи.

Источник: еженедельник «Футбол»

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