В России пройдет чемпионат мира по пляжному футболу-2021

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в России. Такое решение принято ФИФА в Шанхае. Сборная России является двукратным чемпионом мира по пляжному футболу.

«Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года будет сыгран в России. Мы все помним последний чемпионат мира (по футболу) в России, который прошел с оглушительным успехом. Так что теперь мы с нетерпением ждем чемпионата мира по пляжному футболу», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Заявку на проведение мирового первенства по пляжному футболу Российский футбольный союз утвердил еще в июне. Россия выиграла право на проведение турнира в соперничестве с Чили и Сальвадором.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится каждые два года. В 2019 году соревнования пройдут в Асунсьоне (Парагвай). 13 сентября в Парагвае состоялась жеребьевка ЧМ. Соперниками России по группе С будут сборные Сенегала, ОАЭ и Беларуси.

Источник: ФИФА

Фото: beachsoccer.com

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