В сборную России вместо Баринова вызван Ахметов

Cборная России начала подготовку к отборочным матча Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино. В составе нашей команды произошло еще одно изменение: вместо полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова вызван хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов.

«Баринов после «Ювентуса» чувствовал себя хорошо, никаких предпосылок по травме вроде не было. Но в последние два дня кое-что изменилось. Мы его и сами проверили, чтобы принять окончательное решение, и убедились, что ни с Бельгией, ни с Сан-Марино Баринов нам не помощник, — заявил Станислав Черчесов. — Если в прошлый раз Кузяева довызвали, потому что знали, что он ко второй игре подойдет, то с Бариновым не тот случай. Отставили его в клубе, чтобы правильно восстанавливался».

Замена Баринова на Ахметова уже вторая вынужденная перестановка в составе сборной России. Ранее вместо травмированного Дениса Черышева («Валенсия») в национальную команду вызов получил Александр Ерохин («Зенит»).

Полный список игроков сборной России, вызванных Станиславом Черчесовым:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Ильзат Ахметов (ЦСКА).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав»).

Сборная России по итогам восьми встреч набрала 21 очко, в группе I наша команда занимает 2-е место, гарантировав себе место в финальной части Евро-2020. От бельгийцев, также гарантировавших себе участие в чемпионате Европы, российских спортсменов отделяют три балла. У идущих третьими киприотов — 10 очков.

С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербург, начало встречи в 20.00. С Сан-Марино команда Станислава Черчесова встретится 19 ноября в Серравалле в 22.45 по московскому времени.

Источник: РФС

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