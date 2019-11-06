В Серии А могут увеличить количество замен до пяти

В Серии А готовятся нововведения. Итальянская федерация футбола (FIGC) намерена увеличить количество разрешенных замен во время матчей. Кроме того, матчи национального первенства хотят проводить за пределами страны.

Президент FIGC Габриэле Гравина объявил, что направил запрос в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с просьбой удовлетворить увеличение количества замен в серии А до пяти. Любопытно, что в третьем и четвертом дивизионах итальянской лиги уже можно проводить по 5 замен.

Также исполнительный директор Серии А Луиджи Ди Сьерво заявил, что лига намерена проводить матчи чемпионата Италии за пределами страны: «Мы хотим проводить как минимум один матч в сезоне за пределами Италии. Это делается для того, чтобы привлечь новые рынки. Другие европейские лиги делают то же самое».

Источник: Итальянская федерация футбола

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею