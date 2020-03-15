В Турции отменен Кубок ПФЛ

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

В турецкой Анталье состоялось заседание Оргкомитета Кубка ПФЛ 2020, в котором приняли участие руководители делегаций клубов, главные тренеры и врачи команд. Принято решение турнир отменить.

Несмотря на то, что на данный момент Турция не входит в составленный Роспотребнадзором перечень стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, было принято решение отменить проведение Кубка ПФЛ 2020, который должен был стартовать 15 марта 2020 года в Анталье.

Команды, которые должны были принять участие в Кубке, продолжат тренировочные сборы в Турции в ранее определенные сроки.

ПФЛ рекомендовала футбольным клубам, находящимся на сборах в Турции соблюдать все необходимые меры предосторожности. ПФЛ будет следить за развитием ситуации.

Источник: ПФЛ

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