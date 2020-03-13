В турецкой Анталье 15 марта стартует Кубок ПФЛ

В Турции, в Анталье состоится розыгрыш Кубка Профессиональной футбольной лиги. Турнир начнется 15 марта и завершится 25 марта.

В Кубке ПФЛ примут участие восемь команд, разбитые на две группы.

Группа 1: «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Новосибирск», «Зенит-Ижевск», «Торпедо-Владимир».

Группа 2: «Челябинск», «Иртыш» (Омск), «Тюмень», «КАМАЗ-2».

После группового раунда состоятся стыковые матчи за 1-е, 3-е, 5-е и 7-е места.

Состоялось подписание договора о партнерстве между Ассоциацией «ПФЛ» и компанией Joma Sport.https://t.co/jtCTfVKGww pic.twitter.com/lUG8pRi0vW — Ассоциация ПФЛ (@PFL_RUSSIA) March 6, 2020

Напомним, что ОЛИМП – Первенство ПФЛ сезона-2019/20 возобновилось 10 марта перенесенной игрой 16-го тура группы «Юг» – «Интер» (Черкесск) -«Анжи» (Махачкала) – 2:2. А с 13 по 15 марта, южные команды проведут полноценный тур. В этой группе продолжается острая борьба за первое место по итогам сезона. Сейчас «Волгарь» опережает «Аланию Владикавказ» на четыре очка, но уже 21 марта эти соперники встретятся в Астрахани.

В течение месяца первенство возобновится и в других группах Профессиональной футбольной Лиги. На «Западе» первые после перерыва матчи пройдут 29 марта, очередной тур «Центра» намечен на 5 апреля, «Урал-Приволжье» начнет весеннюю часть сезона 7 апреля, а «Восток» вернется к играм 12 апреля.

Источник: ПФЛ

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