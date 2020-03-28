В «Валенсии» коронавирусом больны 25 человек, Дениса Черышева среди них нет

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Самым пострадавшим от корановируса футбольным клубом на данный момент является испанская «Валенсия». В стане «летучих мышей» инфекционное заболевание зафиксировано у 25 человек. Российского легионера Дениса Черышева среди них нет.

В «Валенсии», по сообщении Marcа, коронавирус обнаружен у 10 игроков основы и 15 сотрудников. Официально называются фамилии трех инфицированных футболистов: Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Луис Гайя.

Российский легионер «Валенсии» Денис Черышев, по словам его отца Дмитрия Черышева, соблюдает карантин, тренируется в домашних условиях: «Я сам нахожусь в Испании, вместе с Денисом, на карантине. Со здоровьем все хорошо. Вся команда сдавала тест на коронавирус, у него все хорошо, болезни нет».

«Немного угнетает режим самоизоляции, но мы все вместе справляемся. Денис поддерживает форму с помощью велотренажера и беговой дорожки. К сожалению, тренироваться приходится без мяча и не на футбольном поле, нагрузка совершенно другая. Поэтому просто поддерживает форму», — заявил Дмитрий Черышев, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в китайском Ухане. На данный момент в мире заражено вирусом заразилось около 600 тысяч человек, погибло 25 тысяч. Из-за пандемии остановлены чемпионаты всех футбольных стран мира, за исключением Белоруссии.

Источник: РИА Новости

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