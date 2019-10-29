Валерий Карпин: «По мне — смешно звучит: «Ростов» — в чемпионской гонке»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, чья команда находится на втором месте в таблице РПЛ после 14 туров, рассказал о том, что он думает о чемпионской гонке, а также высказался о своем ближайшем будущем.

«Чемпионская гонка — это разговоры журналистов и болельщиков. По мне — смешно звучит: «Ростов» — в чемпионской гонке. К сожалению, футболисты смотрят в таблицу. Отсюда и такие результаты, как с «Зенитом» (6:1). Уверен, что с этим связано многое, — рассказал Валерий Карпин в интервью Илье Казакова в передаче «Футбол России». — Нам пока рано думать о чемпионской гонке. В тот момент, когда мы подумали о ней, получилось то, что получилось с «Зенитом». Мы обыкновенная команда. Когда все будут работать на 150%, тогда, может быть, мы сможем побороться».

🌊 «Зенит» – единоличный лидер #РПЛ после 14 туров! Смогут ли сине-бело-голубые уйти в отрыв или преследователи догонят петербуржцев уже через неделю? ✍️ pic.twitter.com/j1PSg9qpJb — Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 27, 2019

«У меня контракт действует еще три года. Когда я пришел, мы с руководителями нашего клуба начали планомерное и постепенное движение вперед, мы видим это движение, оно есть, и мы его хотим, — отметил Карпин. — Мне все нравится в «Ростове», меня все устраивает, и у меня прекрасные взаимоотношения с руководителями. Прекрасные — это не значит, что мы ходим и обнимаемся, нет. У нас правильно выстроенные взаимоотношения, каждый занимается своим делом. И все вместе мы гребем в одной лодке. Чем дольше я смогу работать здесь, тем лучше лично для меня».

Источник: «Россия 24»

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