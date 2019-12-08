Валерий Карпин: «Раз фанаты уходят с трибун тысячами, значит в нашем футболе что-то не так»

«Ростов» разгромил «Спартак» (4:1) в матче 19-го тура РПЛ. Встреча запомнилась не только большим количеством голов, но и массовым исходом активных болельщиков с трибун под лозунгом: «Фанат — не преступник!»

«Первый тайм понравился, во втором тайме подустали держать такой высокий темп. Слава богу, все удачно сложилось. Еще был незабитый пенальти. Может, где-то это даже помогло: при счете 2:0 могли подрасслабиться, счет скользкий», — рассказал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью телеканалу «Матч Премьер».

«Ростов» разгромил «Спартак» и поднялся на третье место в РПЛ 💛💙 «Ростов» обыграл «Спартак» со счетом 4:1 в 19-м туре Премьер-лиги. Дубль в составе нашей команды оформил Бактиер Зайнутдинов, еще по одному мячу забили Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков. pic.twitter.com/oQn4qDrYXx — Football Club Rostov (@rostovfc) December 8, 2019

«Ростов» после 19 туров занимает третье место в таблице с 34 баллами, по словам Карпина, для него это неожиданность: «Думаю, мы идем с опережением графика. Летом мы за три недели полностью поменяли философию игры, и я не ожидал, что это сразу будет приносить результат. Наверное, можно поставить команде твердую четверку».

Спасибо за поддержку акции! Один за всех и все за одного! pic.twitter.com/mGUGByYdJI — Фратрия (@fratria) December 8, 2019

Высказал свое мнение Валерий Карпин и об акции фанатов российских клубов, которые на всех матчах тура ушли со стадионов на 30-й минуте каждой встречи: «Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал отношение к уходу фанатов с трибун: «Раз на всех стадионах это происходит и участвуют в акции тысячи болельщиков, значит, что-то в нашем футболе не так».

Источник: «Матч Премьер»

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