Валерий Непомнящий: «Шансы «Спартака» на победу в дерби выше, чем у ЦСКА»

Центральным матчем 25-го тура Российской Премьер-лиги станет встреча ПФК ЦСКА и московского «Спартака». Накануне встречи двух столичный клубов известный тренер и функционер Валерий Непомнящий рассказал о том, чего он ждёт от предстоящего дерби. Валерий Кузьмич работал в ПФК ЦСКА несколько лет назад, с тех пор за команду играют лишь несколько футболистов. Однако он видит фаворитом встречи «Спартак».

Валерий Непомнящий в интервью «Главной Ставке» отметил, что, атака красно-белых стала более организованной, добавилось остроты и скорости. Футболисты стали лучше друг друга понимать. У ЦСКА же наоборот сложности и в обороне, и в атаке. Поэтому шансы спартаковцев на победу выше. Даже на чужом поле и без своих болельщиков «Спартак» сегодня выглядит фаворитом.

Валерий Непомнящий считает, что в матче будет забито немало мячей. По мнению тренера игра будет не только результативной, но и зрелищной: «Думаю, голы будут. И особый статус дерби, в которых часто получается открытый футбол, и состояние команд подразумевают результативный матч. Подчеркну, что дерби живет по особым правилам. Независимо от мест в турнирной таблице и текущей формы команд сценарий и результат матча могут получиться любыми. Борьба пойдет на каждом клочке поля, из под ног футболистов полетят искры. Может опять увидим и какие-то эмоциональные всплески. Поэтому нерв, интрига и острая борьба матчу обеспечены».

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко покинул расположение команды после игры с «Зенитом» и хотел уйти в отставку. Однако в прошлую субботу Виктор Михайлович вернулся в коллектив. Решено, что он будет руководить ПФК ЦСКА как минимум до конца сезона. Валерий Кузьмич изложил свой взгляд на эту весьма необычную ситуацию. «Ситуация редкая, очень своеобразная. ЦСКА на неделю остался без главного тренера, что-то за это время помощники Гончаренко могли уже поменять. Теперь же Виктор Михайлович вернулся. Как это скажется на игре, как это воспримут футболисты? Такие потрясения бесследно для команды не проходят – порыв Виктора Гончаренко на ЦСКА скажется обязательно. А вот в какую сторону, трещиной станет или наоборот сплотит, — увидим. Возможно, уже сегодня в матче со «Спартаком».

Напомним, что ПФК ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ 5-е место с 37 очками, а «Спартак» располагается на 6-й позиции с 32 баллами.

Источник: Главная ставка

Фото: Global Look Press

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