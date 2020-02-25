Вице-президент УЕФА Микеле Ува допустил отмену Евро-2020

Чемпионат Европы-2020 может быть отменен или перенесен, если ухудшиться ситуация с коронавирусом. По словам вице-президента УЕФА Микеле Ува, «соревнования будут прерваны, если ситуация ухудшится».

«Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не останавливать турниры, но соревнования будут прерваны, если ситуация ухудшится», — заявил Микеле Ува в эфире Rai Radio 1 Sport.

Евро-2020 должен состояться в период с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории матчи финальной части турнира будут сыграны в 12 городах 11 государств, в том числе и в России. В Санкт-Петербурге намечены четыре игры: три встречи группового раунда и один четвертьфинальный матч.

В конце 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Ученые установили, что возбудителем болезни стал коронавирус нового типа — Covid-19. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Общее количество заразившихся по всему миру почти достигло 80 тысяч человек, большая часть из которых — около 78 тысяч -приходится на материковый Китай. По последним данным, погибли почти 2700 человек. Самая сложная ситуация с коронавирусом в Европе наблюдается в Италии — десять погибших и более 300 заразившихся.

Источник: РИА Новости

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