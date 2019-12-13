Владельцем ПФК ЦСКА стала госкорпорация ВЭБ.РФ

Корпорация ВЭБ.РФ конвертирует в акции долг ПФК ЦСКА и получит более 75% акций клуба. Президент армейского клуба Евгений Гинер сохранит свой пост. Под контроль ВЭБа перейдет комплекс недвижимости клуба, включающий «ВЭБ Арену» и располагающийся в ней офисный центр.

«Было принято очень важное решение, особенно для любителей футбола и болельщиков клуба ЦСКА, о конвертации долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр. Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, при этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба», — рассказал председатель компании Игорь Шувалов, сообщают «Ведомости».

«Для себя мы это рассматриваем, и так сегодня докладывали на набсовете, как временную меру для того, чтобы дать возможность развиваться клубу. Мы рассчитываем, что будем в состоянии привлечь инвестора в период от года до трех. Это не должно быть дольше, чем три года. Вместе с клубом ЦСКА и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций РФ) уже работаем для того, чтобы привлечь новых инвесторов, которые будут стратегическими инвесторами для ЦСКА. Данная мера позволит не сдерживать ту деятельность клуба, которая является для них обычной, по приобретению новых игроков, по тому, чтобы клуб развивался. Будучи просто кредитором, мы ограничивали их деятельность, поскольку были вынуждены концентрировать финансовые ресурсы для оплаты долга. Сегодня ситуация таким образом меняется», – сказал Шувалов.

Президент ЦСКА Евгений Гинер, в свою очередь, так прокомментировал информацию о переходе 75% акций клуба госкорпорации ВЭБ.РФ: «Хочу сказать большое спасибо наблюдательному совету и руководству ВЭБ за принятое решение.Все будет хорошо, и у наших болельщиков не должно быть никаких поводов для беспокойства».

Ранее сообщалось, что владельцем 100% АО «ПФК ЦСКА» является британская Bluecastle Enterprises Limited, что следовало из отчета последней за 2018 год. Согласно этому документу конечный бенефициар компании – Евгений Гинер. 76,44% ЦСКА находятся в залоге, сказано в том же отчете.

ВЭБ в 2013 году выдал кредит на строительство стадиона ЦСКА. Госкорпорация вложила в проект $240 млн, общая стоимость строительства оценивалась в $350 млн. Стадион был открыт в 2016 году под названием «Арена ЦСКА», позже его переименовали в «ВЭБ арену».

ВЭБ.РФ – государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики, он на 100% принадлежит Российской Федерации.

Источник: «Ведомости»

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