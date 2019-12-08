Владимир Федотов ушел из «Оренбурга» и возглавит «Сочи»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов покинул свой пост. Теперь Федотов возглавит другой клуб РПЛ — «Сочи», срок контракта с которым составит два с половиной года.

«Под руководством Владимира Федотова «Оренбург» в сезоне-2018/19 добился лучшего результата в своей истории — 7-е место в РПЛ. В текущем сезоне «Оренбург» стабильно зарабатывает очки. Тренерский талант Владимира Федотова отмечается футбольными специалистами и любителями футбола. Руководство ФК «Оренбург» благодарит Владимира Валентиновича за пройденный путь и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Владимир Федотов возглавил «Оренбург» в августе 2017 года. Под его руководством команда с 13-го места в ФНЛ поднялась на первое, досрочно завоевала право выступать в премьер-лиге и стала победителем чемпионата ФНЛ сезона-2017/18.

Новым главным тренером «Оренбурга» будет назначен Константин Емельянов, входивший в тренерский штаб Федотова.

В чемпионате России «Оренбург» занимает 13-е место с 19-ю очками. «Сочи» замыкает таблицу РПЛ с 14 баллами.

Источник: ФК «Оренбург»

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