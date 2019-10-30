Вячеслав Колосков заявил, что ЧМ-2018 достался России «абсолютно чисто»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что Россия могла воздействовать на чиновников ФИФА при выборах страны-хозяйки чемпионата мира-2018.

«Выиграли за счет того, что очень грамотно провели заявочную кампанию, вот и все. Чемпионат прошел, был признан самым блестящим за всю историю проведения чемпионатов мира. Провели – надо аплодировать и радоваться жизни», — сказал Вячеслав Колосков, являвшийся членом исполкома ФИФА до марта 2009 года.

«Какие могут быть нечестные подходы? Я же прекрасно понимаю, что все было на виду, все всем известно, заявочная кампания была проведена абсолютно чисто. Проблемы такой не существует. Она уже поднималась до 2018 года – то англичане, то еще кто-то. Все это чушь собачья, про это надо забыть», – подчеркнул Колосков.

Ранее The Insider распространил информацию, что оргкомитет «Россия-2018» при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018 составил досье на всех чиновников ФИФА, где содержались разные варианты воздействия на них для получения голосов.

Напомним, что Россия получила право провести ЧМ-2018 по итогам голосования 2 декабря 2010 года в Цюрихе, одержав победу во 2-м туре.

Источник: ТАСС

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