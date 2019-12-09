Выручка клубов РПЛ в сезоне-2018/19 составила 59, 4 млрд рублей

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Эксперты PwC исследовали вопросы инфраструктуры, коммерческой и финансовой деятельности клубов, работы с болельщиками и посещаемости матчей клубов Российской Премьер-лиги за последнй год. Совокупная выручка российских футбольных клубов выросла на 5% и составила 59,4 млрд рублей.

«Комплексное исследование экономики российского футбола, проведенное совместно с нашим давним партнером PwC, помогает лучше понять текущее экономическое состояние Лиги и клубов, определить цели для дальнейшего развития», — отметил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Суммарная билетная выручка клубов в сезоне-2018/2019 составила 3,28 млрд рублей. Кроме того, восемь клубов предоставили данные о выручке от реализации VIP-лож, которая в прошедшем сезоне составила 923,7 млн рублей.

Аудитория матчей РПЛ продолжает расти четвертый сезон подряд – средняя посещаемость в сезоне-2018/2019 составила 16,8 тыс. человек, что на 20% больше показателя предыдущего сезона. Интересно, что доля онлайн-продаж билетов и абонементов в среднем превысила 50%.

Клубы РПЛ продолжают внедрять CRM-системы, предназначенные для сбора данных о болельщиках. В сезоне-2019/2020 уже у восьми клубов есть такие системы, в то время как в предыдущем периоде их было шесть.

Источник: РПЛ

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