«Химки» вышли в финал Кубка России

«Химки» победили «Урал» в полуфинале Кубка России. Подмосковная команда выиграла со счетом 3:1. Теперь за почетный трофей «Химки» сыграют в финале с победителем пары «Зенит» — «Спартак».

Голы в составе «Химок» забили Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артём Полярус – все в первом тайме. У «Урала» отличился Андрей Панюков. После этого матча главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов заявил об отставке.

«Мы заслуженно победили, хочу поздравить ребят — они большие молодцы!», — приводит слова генерального директора «Химок» Василия Иванова ТАСС. — Я благодарен Сергею Николаевичу Юрану, который смог подготовить команду в психологическом плане. Ребята еще раз доказали, что «Химки» — это команда премьер-лиги».

Напомним, «Химки» до сих пор официально не объявили в каком турнире они будут выступать в следующем сезоне: РПЛ, ФНЛ или ПФЛ. По итогам прошлого чемпионата ФНЛ подмосковная команда получила право выступать в элите российского футбола, так как заняла второе место в таблице. Однако у «Химок» не решен вопрос с финансированием. Впрочем, после матча с «Уралом» главный тренер подмосковной команды Сергей Юран заявил, что «Химки» будут играть в РПЛ: «Мы доказали, что мы команда премьер-лиги, финалист Кубка, поэтому однозначно мы будем играть в РПЛ», — приводит слова Юрана «Главная Ставка».

Финал Кубка России состоится 25 июля в Екатеринбурге.

Источник: ТАСС

Фото: Сергея Дроняева

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