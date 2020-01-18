Холланд забил три мяча в дебютном матче за «Боруссию»

Нападающий Эрлинг Холланд сделал хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию». Норвежец стал 7-м игроком в истории Бундеслиги, забившим три мяча в первой игре за новый клуб.

Последний раз подобное удалось форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу в 2013 году. Габонец тогда в составе «Дортмунда» забил три мяча «Аугсбургу» (4:0). Любопытно, что на этот раз подобное вновь произошло во встрече с «Аугсбургом».

19-летний форвард Эрлинг Холланд появился в матче 18-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» при счете 1:3. Первый гол Холланд забил через 183 секунды после выхода на замену. Далее в течение девяти минут норвежец еще дважды – на 70-й и 79-й минутах – и оформил хет-трик. Матч закончился о счетом 5:3в пользу «Боруссии» Д.

Unfassbar! Was für eine zweite Hälfte! Der #BVB krallt sich den ersten Dreier in 2020! 🖤💛 #FCABVB pic.twitter.com/umaDRcNvpq — Borussia Dortmund (@BVB) January 18, 2020

Эрлинг Холланд в зимнее трансферное окно перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга», дортмундцы заплатили за норвежского нападающего 20 миллионов евро.

«Боруссия» Дортмунд набрала 33 очка и занимает 4 место в Бундеслиге. «Аугсбург» с 23 очками идет на 10 позиции. В следующем туре 24 января «Боруссия» Д дома примет «Кельн». «Аугсбург» 25 января на выезде сыграет против «Унион Берлин»

Источник: еженедельник «Футбол»

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