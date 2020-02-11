Юрген Клинсманн больше не будет тренировать «Герту»

Главный тренер «Герты» Юрген Клинсманн покинул свой пост. Под руководством специалиста команда из Берлина провела десять матчей, в которых одержала три победы, столько же раз сыграла вничью, уступив в четырех встречах.

«Единство, сплоченность и сосредоточенность на главном являются важнейшими элементами. Если они не гарантированы, я не могу использовать свой потенциал в качестве тренера и, следовательно, не могу выполнить свои обязанности, — так объяснил уход в отставку Юрген Клинсманн, тренировавший «Герту» с ноября 2019 года.

Также Клинсманн отметил, что «Герта» благодаря поддержке от множества людей, находится в 6 очках от зоны вылета, несмотря на тяжелый график: «Я уверен, что «Герта» справится с задачей и не вылетит из Бундеслиги».

55-летний специалист объявил, что возвращается к деятельности в качестве члена наблюдательного совета клуба.

«Мы были удивлены таким развитием событий», — говорится в заявлении «Герты».

В турнирной таблице немецкой Бундеслиги «Герта» занимает 14-е место, набрав 23 очка в 21 матче.

Источник: Официальный сайт «Герты»

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