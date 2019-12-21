Юрген Клопп: «Победа в финале клубного ЧМ для «Ливерпуля» — это высадка на Луну»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне финала клубного чемпионата мира сравнил возможную победу своей команды с высадкой на Луну. Матч «Ливерпуль» — «Фламенго» состоится 21 декабря в Катаре.

«Я не знаю, как подходить к тому, что никогда не делали — это как высадка на Луну. Мы сыграем против команды из страны и континента, где это соревнование значит все. А в Англии нам приходится объясняться, зачем мы сюда поехали. Вот так Европа смотрит на мир, будто мы в центре внимания, — заявил Юрген Клопп на пресс-конференции перед финалом. — Хотя какая разница, если «Ливерпулю» не отдадут должное в случае победы? Мы ведь побеждаем не для того, чтобы услышать восторженные возгласы: «О, вы выиграли». Мы побеждаем, чтобы праздновать, и я знаю, что болельщики «Ливерпуля» будут праздновать как сумасшедшие, если мы завоюем этот трофей, а другие пусть говорят: «Ну и что с того?». Мне пофиг. Мы хотим победить не для того, чтобы показать себя миру».

«Ливерпуль» ранее трижды выступал в финалах клубного ЧМ в 1981, 1985 и 2005 годах, но ни разу не завоевывал трофей.

Источник: Irish Examiner

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