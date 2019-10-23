Юрий Семин: «Локомотив» сыграл с «Ювентусом» на сто процентов своих возможностей»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча с «Ювентусом» (1:2) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. После этой встречи железнодорожники занимают третье место в группе D c 3 баллами, лидирует «Ювентус» (7), на второй позиции – «Атлетико» (7), а замыкает таблицу «Байер» (0).

«Мы сыграли на сто процентов своих возможностей. Я благодарен футболистам, — отметил Юрий Семин. — Нам не хватило кондиций тех игроков, которые были больны до этого. В предыдущем матче не было Баринова, Крыховяка, Игнатьева, Хеведеса. В конце кондиций не хватило. Замены? Все шло достаточно неплохо. Счет сохранялся. Были возможности сыграть качественнее и лучше выходить в контратаки. Но «Ювентус» этого не позволил, подавлял все попытки для контратак в начальном прессинге».

По словам Юрия Семина, «Локомотив» приобрел в этом матче опыт: «Не каждому футболисту и тренеру удается сыграть против «Ювентуса». Это серьезный опыт для всех. Криштиану сказал, что мы могли бы побольше раскрыться. Но если бы мы раскрылись, было бы еще сложнее».

«Локомотив» вел в счете до 76-й минуты, гол на счету Алексея Миранчука, а потом «Ювентусу» принес победу Паоло Дибала, оформивший дубль.

Сегодня в Лиге чемпионов в рамках 3-го раунда группового турнира сыграет вторая российская команда: «Зенит» в гостях встречается с «РБ «Лейпциг». Питерский клуб лидирует в своей группе G (4 очка), такое же количество баллов у «Лиона», у «РБ Лейпциг» — 3 очка, далее следует «Бенфика» (0).

Источник: ФК «Локомотив»

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