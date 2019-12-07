Юрий Семин назвал бредом информацию об отставке из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на появившиеся слухи об отставке. В матче 19-го тура РПЛ железнодорожники потерпели разгромное поражение от тульского «Арсенала» (0:4).

Сразу после игры в Туле Юрий Семин в эфире «Матч Премьер» так объяснил разгром: «После перерыва случился быстрый первый гол, который повлиял на многие ситуации. Мы стали пропускать контратаки, допустили две ошибки. Дальше уже не играло роли 0:2 или 0:3. После 0:2 хотели отыграться, были моменты. Очень хорошо играл «Арсенал», организовывал атаки на наши ворота. Нам надо подумать обо всем. Это поражение, которое есть, достаточно внушительное. Надо пересмотреть многие моменты, которые у нас есть. Все неоправданно, когда проигрываешь с таким счетом».

«Локомотив» имеет только одну победу в девяти последних матчах. В чемпионате России «Локо» занимает 2-е место с 34 очками, но по итогам тура обойти команду Юрия Семина могут «Краснодар» и ЦСКА, которые встречаются между собой. Лидирует в РПЛ «Зенит» с 45 очками.

Позже главный тренер «Локомотива» так отреагировал на неофициальную информацию о своем уходе из команды: «Отставка? Это все бред, кому это надо – я не знаю. Не вижу оснований для этого».

«Без Семина «Локомотив» не был чемпионом сотню лет. Палыч — это тот человек, который сам разберется, всех настроит и успокоит. Сейчас пройдут сборы, и команда опять будет бороться за второе-третье места. Потому что первое место за «Зенитом», — сказал в эфире «Матч-ТВ» о вероятности отставки Семина ветеран советского футбола Евгений Ловчев.

Напомним, что в РПЛ в ходе нынешнего сезона пять клубов поменяли тренеров. Это произошло в «Сочи», в «Динамо», в «Тамбове», в «Спартаке» и в «Ахмате».

Источник: Sport24

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