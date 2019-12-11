Юрий Жирков получит смокинг «Джентльмена 2019 года»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков стал лауреатом премии «Джентльмен года», которая вручается газетой «Комсомольская правда». По итогам голосования 36-летний игрок опередил защитника ЦСКА Марио Фернандеса и защитника «Спартака» Георгия Джикию.

В ближайшие дни Жирков получит традиционный черный смокинг. Премия вручается с 1994 года за поддержку ценностей честной игры и является образцом поведения на поле и за его пределами. В прошлом году лауреатом стал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

«Относиться к противнику нужно с уважением, к болельщикам тоже. Ко всем, кто тебя окружает», — заявил Юрий Жирков, узнав, что он стал лауреатом премии. «У меня были красные карточки, про две точно помню. В молодежной сборной и в матче за ЦСКА против «Спартака». Да, были какие-то моменты, когда не мог сдержать себя на поле. Но это у всех бывает. Обычно злой я бывал после игр».

Также Юрий Жирков прокомментировал группу сборной России на Евро-2020, где нашей команде в соперники достались Бельгия, Дания и Финляндия: «У нас очень сложная группа.. Она значительно сильнее той, которая у нас была на чемпионате мира. Даже сравнивать нельзя. Думаю, сборной будет тяжело».

Источник: «Комсомольская правда»

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