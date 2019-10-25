«Ювентус» готовит трансферы Неймара и Мбаппе

«Ювентус» в трансферное окно хочет подписать одного из двух нападающих французского «ПСЖ» Неймара или Килиана Мбаппе. Возможен вариант и с возвращением в Турин полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

35-кратный чемпион Италии намерен осуществить громкий трансфер летом 2020 года в рамках преобразования «Ювентуса» в медиакомпанию, в результате чего бюджет клуба будет увеличен на €300 млн, сообщает La Gazetta dello Sport.

Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные €222 млн. В составе парижан бразилец провел 63 встречи в разных турнирах, отметившись 55 голами и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.

Мбаппе перешел в ПСЖ 31 августа 2017 года из «Монако», его трансфер оценивается в €180 млн, за клуб из Парижа 20-летний француз провел 95 матчей, забив 66 голов и отдав 36 голевых передач. В составе ПСЖ футболист становился чемпионом Франции, обладателем Кубка французской лиги и Кубка Франции. Контракт с французом рассчитан до июня 2022 года.

Погба выступал за туринцев с 2012 по 2016 год, четыре раза стал чемпионом Италии, дважды — обладателем Кубка и трижды — обладателем Суперкубка Италии. Контракт 26-летнего хавбека с английским клубом истекает в 2021 году.

«Ювентус» в текущем чемпионате Италии сыграл восемь игр и лидирует в турнирной таблице с 22 очками.

Источник: ТАСС

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