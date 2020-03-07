Заседание суда по делу «Локомотив» против Геркуса состоится 24 марта. Экс-гендиректор клуба считает, что обвинения незаконны

Футбольный клуб «Локомотив» требует взыскать с экс-генерального директора клуба Ильи Геркус 144,6 млн рублей. Сам Геркус убежден, что против него выдвинуты безосновательные обвинения.

«Локомотив» подал в суд на Илью Геркуса в январе нынешнего года на основании аудита, который провел нынешний гендиректор железнодорожников Василий Кикнадзе. «Давайте представим: я прихожу в команду после бурного совета директоров, внимательно смотрю, что же тут происходит. Вижу структуру клуба, у которой увеличены функции в несколько раз с непонятной ответственностью. Вижу инфраструктуру клуба: мы красим площадь, а у нас сети горячего водоснабжения, которые ведут к интернату, лопаются так, что нам приходится менять 140-метровый отрезок от колодца до колодца. Вижу дискуссии, связанные с крышей в то время, как нужно сделать много всего другого, чтобы избежать постыдных происшествий, которые уже чуть не случились одном из матчей в силу изношенности систем. Вижу контракты, к которым у меня возникают вопросы. Как любой нормальный руководитель, я прошу аудит, чтобы мне сделали отсечку. По итогам проверки у нас не было других вариантов, как предпринимать какие-то действия. Иначе бы выглядело странно: просишь аудит, получаешь заключение, а в итоге ничего не делается», — приводит слова Василия Кикнадзе «Чемпионат».

На сайте арбитражного суда города Москвы 28 января появилась информация, что «Локомотив» подал иск к Геркусу и требует взыскать с него около 144,6 миллиона рублей. 31 января сообщалось, что иск оставлен без движения до 2 марта. В опубликованных 20 февраля документах отмечалось, что суд 18 февраля получил документы от «Локомотива», из которых следует, что обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, устранены. Предварительное судебное заседание по делу намечено на 24 марта 2020 года.

Илья Геркус, в свою очередь, так отреагировал на слова Кикнадзе: «Теперь пару слов про «аудит». Его не было. Это неправда. Тот документ, который «Локомотив» приложил к иску, и то, на что сейчас во всех интервью ссылается г-н Кикнадзе, это не аудиторское заключение. Это консультация, это сочинение, очерк, называйте как хотите, но не аудиторское заключение. Голословные безосновательные обвинения, составленные в произвольной форме. На это нельзя ссылаться, это незаконно. За такие «заключения» нужно лишать лицензии».

Напомним, Илья Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 года по декабрь 2018-го. В этот период клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевал Кубок России в сезоне-2016/2017.

Источник: еженедельник «Футбол»

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