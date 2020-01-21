«Зенит» отдает Александра Кокорина в аренду ФК«Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин будет выступать в «Сочи». Питерский клуб отдает российского форварда в аренду до конца нынешнего сезона.

«Мы договорились об аренде Кокорина. Сейчас не могу точно сказать, когда игрок прибудет в расположение команды, постараемся, чтобы он приехал уже на второй сбор», — заявил генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 21, 2020

Александр Кокорин 17 сентября был освобожден по УДО из колонии, где отбывал наказание за участие в двух драках 8 октября 2018 года, с участием еще одного футболиста – Павла Мамаева, в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого – к 1 году 5 месяцам. Братья и Мамаев были этапированы в колонию города Алексеевка Белгородской области.

Сейчас 28-летний Александр Кокорин находится в расположении «Зенита», который тренируется в Катаре. Контракт с питерским клубом у российского нападающего рассчитан до июня 2020 года. После освобождения из заключения РФС отказал в удовлетворении заявления «Зенита» о регистрации футболиста Александра Кокорина вне регистрационного периода.

Напомним, что Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, он провел 92 игры, забив в34 мяча. Кроме того, нападающий вызывался в сборную России, сыграв 48 встреч, отметившись 12 голами.

Новый клуб Александра Кокорина – «Сочи» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. За 18 матчей команда набрала 15 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»

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