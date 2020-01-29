«Зенит» отправился в Испанию без Кокорина, сосланного в «Зенит-2»

«Зенит» объявил состав команды на второй сбор, который пройдет в Испании. В заявке не оказалось нападающего Александра Кокорина, который пройдет сборы с «Зенитом-2», и полузащитника Бауыржана Исламхана, находившегося в клубе на просмотре. Однако там есть защитник Даниил Круговой, который был арендован «Уфой».

Накануне стало известно, что нападающий Александр Кокорин должен присоединиться к «Зениту-2». «Единственное, что могу сказать – я еду на второй сбор с «Зенитом-2», пока о дальнейшем я затрудняюсь ответить, — приводит слова Кокорина ИТАР-ТАСС. — Моя позиция? Я ее пока не обсудил, мне нужно увидеть мой контракт и посмотреть, как он выглядит. Потом уже я приму решение со своей семьей». Также игрок ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность смены клуба по истечении срока контракта летом 2020 года: «Пока мне тяжело ответить. Тут не все от меня зависит», – сказал Кокорин.

В свою очередь, журналист Василий Уткин в эфире «Эхо Москвы» заявил, что Александр Кокорин по действующему контракту с «Зенитом» получает 20 тысяч рублей.

На прошлой неделе было объявлено об уходе Кокорина в аренду в «Сочи». Переход подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев, однако агент и отчим футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин не собирается переходить в сочинский клуб.

Список футболистов «Зенита», отправившихся на сбор в Испании:

Вратари: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Андрей Лунев; Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой; Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко; Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Сердар Азмун, Илья Воробьев, Даниил Шамкин.

Источник: еженедельник «Футбол»

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