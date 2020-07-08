«Зенит» получил чемпионский кубок РПЛ

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

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«Зенит» получил золотые медали и трофей чемпионов РПЛ за досрочное завоевание чемпионского титула. Это произошло после матча 27-го тура с «Сочи», в котором питерский клуб одержал победу со счетом 2:1.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков вручил новый трофей форварду Артёму Дзюбе, который исполнял обязанности капитана сине-бело-голубых в отсутствие Бранислава Ивановича.

«Я думаю, это самый сложный год. Тяжелое, непростое, но абсолютно заслуженное чемпионство. Поздравляю наших ребят, они заслужили ваши овации, аплодисменты, золотые медали, — заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, сообщает «Главная Ставка». — В этом сезоне, думаю, мы были на голову сильнее соперников. Низкий поклон, спасибо нашей команде. Спасибо вам за поддержку, с победой! «Зенита» — чемпион!»

«Зенит» завоевал чемпионство 5 июля после победы над «Краснодаром» (4:2) в 26-м туре РПЛ. Петербургский клуб стал самым ранним чемпионом за все сезоны Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые сравнялись по количеству титулов в РПЛ с ЦСКА – по шесть.

Источник: РПЛ
Фото: сайт РПЛ

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