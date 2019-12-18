«Зенит» предложит Сергею Семаку новый контракт

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку будет предложено продлить контракт с клубом с увеличением заработной платы с учетом бонусов на полмиллиона рублей. Нынешнее соглашение Семака действует до июня 2020 года.

В проекте нового договора, который еще не подписан, содержится, по информации Спорт-Экспресс», формула «1+1», а также предусмотрено увеличение зарплаты. Если сейчас она составляет около 1,2 миллиона евро в год, то по новому контракту возрастет до порядка 1,7 миллиона — с учетом бонусов за достижения.

Кроме того, не исключены изменения в тренерском штабе Сергея Семака. В июне 2020 года заканчиваются сроки контрактов у ассистента Анатолия Тимощука, а также двух специалистов по физподготовке Ивана Карминати и Андреа Сканавино. Двое последних пришли в «Зенит» в начале лета 2017 года вместе с Роберто Манчини, при этом Сканавино периодически отлучается в сборную Италии, где помогает экс-тренеру петербуржцев.

Напомним, что «Зенит» после 19 туров чемпионата России лидирует в таблице с 45 очками, отрыв от второй команды – «Краснодара» составляет 10 баллов. В Лиге чемпионов питерский клуб прекратил борьбу, заняв последнее место в своей группе.

Источник: «Спорт-Экспресс»

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