Жано Ананидзе стал игроком кипрского «Анортосиса»

Грузинский полузащитник Жано Ананидзе, покинувший «Спартак», подписал контракт с кипрским «Анортосисом». Соглашение заключено до конца нынешнего сезона.

«Самым важным критерием в принятии решения стала фигура главного тренера Кецбаи. Он давно знаком с Жано, прекрасно знает возможности футболиста. Плюс в клубе уже находятся многие ребята [Лория, Даушвили, Окриашвили и Качарава], которых Жано знает – вместе играют в национальной команде, — рассказал агент Ананидзе – Теймураз Лепсая.

По словам представителя футболиста, у его клиента были варианты продолжения карьеры и в Турции, и в Греции, и в России, но было решено, что «сейчас гораздо важнее сыграть как можно больше матчей, начать перезагружать карьеру. Жано 27 лет, ему еще долго предстоит выступать на высоком уровне».

Кроме того, Лепсая отметил, что «Анорсисис» в этом году реальный претендент на чемпионство: «Решать задачи попадания в Лигу чемпионов куда лучше, чем спасаться от вылета».

Договор между «Анортосисом» и Ананидзе подписан на полгода. «Если Жано понравится здесь, возможно, он на какое-то время еще здесь останется. Жано и вся Грузия рассчитывают попасть на Евро через плей-офф Лиги наций. Поэтому приняли решение подписать контракт на полгода, а дальше посмотреть, какие варианты могут появиться», – сказал Лепсая.

Напомним, что Жано Ананидзе покинул «Спартак» до срока завершения контракта. Соглашение «Спартака» с грузинским легионером действовало до июня 2021 года. По условиям досрочного прекращения трудовых отношений Ананидзе выплачена сумма около 1,2 млн евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»

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