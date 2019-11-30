Жеребьевка Евро-2020. Немцы попали в «группу смерти» с Францией и Португалией, России вслед за Бельгией и Данией досталась Финляндия

В Бухаресте состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата Европы 2020 года. Сборная России узнала всех соперников по группе В. Наша команда проведет игры с бельгийцами (13 июня) и финнами (17 июня) в Санкт-Петербурге, а с датчанами (22 июня) встретится в Копенгагене.

Состав участников Евро станет окончательно известен, когда определятся победители стыковых матчей путей А, В, С и D.

Группа A (хозяева: Рим, Баку): Италия, Швейцария, Турция, Уэльс.

«Считаю, что у нас очень ровная группа. Рад, если другие команды чуть больше боятся нас после хорошего отборочного цикла, но мы понимаем, что нужно продолжать усердно работать. У нас небольшое преимущество – мы играем у себя дома. Возможно, кто-то назовет нас фаворитами, но мы должны подтверждать свой статус на поле, как и всегда», — отметил главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген): Бельгия, Россия, Дания, Финляндия.

«На соперников по группе смотрю по-рабочему. Пока точно не изучим соперников, ни о чем говорить нельзя. Понятно, бельгийцев мы знаем. Финляндия достаточно качественно играла и, можно сказать, легко попала на Евро. Это тоже о многом говорит. Много футболистов играет за рубежом, так что есть над чем подумать», — так отреагировал на главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Россия – интересная команда, которая умеет меняться. С нами в отборочном турнире она провела два разных матча, во втором сыграла в атакующий футбол. Но мы помним, какой Россия была на чемпионате мира, в матче с Испанией, например. Думаю, на Евро Россия будет не такой, какой была в отборе. Будет другой», — прокомментировал жеребьевку главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Группа C (Амстердам, Бухарест): Украина, Австрия, Голландия, Победитель стыковых матчей пути А или D*.

«Мы попали в очень жесткую группу. Голландия здесь — фаворит. Украина осталась непобедимой в квалификации, обойдя Португалию и Сербии. На Евро все возможно, и детали будут решающим. Мы сделаем все возможное, чтобы претендовать на выход в плей-офф», — высказал своем мнение о жребии главный тренер сборной Австрии Франко Фода.

Группа D (Лондон, Глазго): Англия, Хорватия, Чехия, Победитель стыковых матчей пути C.

«В России на ЧМ-2018 мы начинали скромно, а закончили в финале – в Москве. На этот раз мы стартуем из Лондона и знаем, где мы окажемся. Мы должны быть спокойными и сплоченными, чтобы повторить то, что удалось совершить в России», отметил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.

Группа E (Бильбао, Дублин): Испания, Швеция, Польша, Победитель стыковых матчей пути B.

«Наша группа не самая сложная и не самая легкая. У нас есть возможность прибавлять от матча к матчу», — отметил главный тенер сборной Швеции Янне Андерссон.

Группа F (Мюнхен, Будапешт): Франция, Португалия, Германия, Победитель стыковых матчей пути A или D*.

«Это группа смерти. Матчи в Мюнхене станут настоящим праздником футбола. Ожидания очень велики. Для нашей молодой команды это будет большое испытание, но мотивация очень велика. Это нам награда за победу в отборочной группе», – сказал главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

🔥 Итоги жеребьевки #ЕВРО2020 🔥 Какая группа для вас самая интересная? pic.twitter.com/grfMObGlTc — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 30, 2019

*Путь для команды из четвертой корзины будет определен следующим образом: Если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C.Если Путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C; победитель Пути D попадет в группу F.

Источник: УЕФА

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