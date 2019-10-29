Жорди Гратакос: «Матч против «Вальядолида» очень важен для «Барселоны»

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Барселона» — «Вальядолид».

«Сегодняшний матч против «Вальядолида» очень важен для «Барселоны». После победы «Гранады» именно она находится на первом месте, а «Барселона» располагается на второй позиции. Хотя, у каталонцев на одну игру меньше, так как матч с «Реалом» был перенесен. Также «Барселона» играет дома, а это всегда важно для команды», — рассказал Жорди Гратакос.

«Все игроки здоровы и находятся в отличной форме. В хорошем расположении духа Месси, Суарес, Бускетс, Дембеле, де Йонг. Все настроены на матч против «Вальядолида», где очень неплохо работает главный тренер. В прошлом сезоне и в этом отлично себя проявляет.

В составе «Вальядолида» нет суперзвезд, но команда играет неплохо тактически, действует в обороне, умеет закрываться. Но на «Камп Ноу» всегда сложно играть против «Барселоны».

Неплохо вписался в состав Антуан Гризманн, заметно взаимодействие с Месси. Есть Дембеле, есть Фати. Это исполнители, которые в некотором роде изменили игру «Барселоны». «Вальядолиду» будет очень сложно против «Барселоны», которая отлично отдохнула и на выходных не проводила матч. Сейчас каталонцы имеют оптимальную готовность», — отметил испанский менеджер.

Прогноз на этот матч: победа «Барселоны» с форой (-2,5), хозяева забьют минимум два гола во втором тайме и «Вальядолид» не забьет.

Источник: Рейтинг букмекеров

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