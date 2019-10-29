Жорди Гратакос: «В «Реале» большинство футболистов играет ниже своих возможностей»

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Реал Мадрид» – «Леганес». Встреча состоится в среду, 30 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«У «Реала» много проблем. Не выходит на лидирующие роли Эден Азар; мог бы играть лучше Карим Бензема; очень много вопросов к Куртуа; Винисиус и Родриго пока не готовы делать результат; ниже своих возможностей так или иначе играет большинство футболистов. Пожалуй, вопросов нет лишь к Каземиро.

Тем не менее, «Реал» отдохнул в эти выходные из-за переноса «класико». И со свежими силами в родных стенах должен спокойно разобраться с на данный момент худшей командой Примеры», — рассказывает Жорди Гратакос.

«Леганес» в субботу одержал первую победу в Ла Лиге (над «Мальоркой» 1:0)Ю но все равно отстает от 19-го места на 3 очка. В команде много проблем, и нет главного тренера – предыдущий наставник Мануэль Пеллегрино был уволен. Такую команду «Реал» должен обыгрывать в любом состоянии, тем более на «Сантьяго Бернабеу».

Не жду сенсации. На мой взгляд, это будет легкая игра для «Реала», а счет будет в районе 4:0. Можно выбрать более осторожный вариант и взять победу хозяев с разницей как минимум в 3 мяча», — считает менеджер.

В турнирной таблице Ла Лиги лидирует «Гранада», у которой 20 очков после 10 матчей. У «Барселоны» 19 очков (9 игр) и вторая позиция, «Реал» с 18 баллами на 6-й позиции.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею