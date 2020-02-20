Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» сейчас как пистолет без патронов»

«Тоттенхэм» уступил «Лейпцигу» на своем поле (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мяч забил с пенальти Тимо Вернер. По словам главного тренера Жозе Моуринью «шпор», «его ребята сделали все, что было в их силах».

«У нас отличный коллектив, замечательные парни, но вы видите наше нынешнее состояние. Это все равно что идти в бой с пистолетом без патронов, — передает слова Жозе Моуринью ВВС. — Нам повезло в определенных моментах, но наш великолепный вратарь (Уго Льорис) сделал два потрясающих сэйва. Я не переживаю из-за счета 0:1. Мы можем одержать там (в Лейпциге) победу. Я переживаю, что это все наши игроки на все предстоящие матчи. Моура был полностью истощен, Бергвейн был полностью истощен, Ло Чельсо был полностью истощен. У нас серьезные проблемы. Если бы это была одна игра, я бы сказал, что проблем нет, но у нас еще матчи АПЛ и Кубка Англии».

Любопытно. Что Жозе Моуринью не может одержать победу в матче плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года.

Напомним, что в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов также встречаются: «Атлетико» — «Ливерпуль» (1:0), «Боруссия» Д – «»ПСЖ» (2:1), «Аталанта» — «Валенсия» (4:1), Наполи» — «Барселона», «Челси» — «Бавария» (оба – 25 февраля), «Лион» — «Ювентус», «Реал» — «Манчестер Сити» (оба – 26 февраля). Ответные матчи состоятся 10-11, 17-18 марта.

Источник: еженедельник «Футбол»

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