Златан Ибрагимович станет игроком «Милана»

Нападающий Златан Ибрагимович намерен выступать за «Милан». 38-летний игрок и итальянский клуб в ближайшее время должны завершить переговоры и подписать контракт.

Ранее технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что клуб продолжает переговоры с Ибрагимовичем о трансфере. «Болонья» и «Наполи» отказались от заключения контракта с 38-летним форвардом на правах свободного агента.

Последним клубом Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси». Швед объявил, что не будет продлевать соглашение, которое истекает 31 декабря.

В текущем чемпионате «Милан» занимает 11-е место после 17 матчей. У«россонери» 21 очко с отрицательной разницей мячей: 16 – 24. Лидируют в турнире «Интер» и «Ювентус», у которых по 42 балла. Игры в Серии А возобновятся 5 января, в 18-м туре «Милан» дома примет «Сампдорию».

Златан Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год и стал в составе команды чемпионом Италии. Кроме того, в Серии А швед выступал за «Ювентус», вместе с которым дважды завоевывал чемпионство, но оба были аннулированы после коррупционного скандала, а также «Интер» — трижды выигрывал национальное первенство. Всего в активе Ибрагимовича в разных странах 13 чемпионских званий, а всего форвард завоевал за карьеру 31 трофей.

Источник: ANSA

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