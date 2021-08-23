«24 часа Ле-Мана»: у Toyota дубль в «абсолюте», у Team WRT — и триумф, и поражение

Роберту Кубице не хватило одного круга до победы в суточном марафоне — первое место досталось товарищам по команде.

Суточный марафон в Ле-Мане не нуждается в представлении — гонка на кольце «Сартэ» уже многие десятилетия остаётся одной из самых знаменитых на планете. Ежегодно здесь собираются десятки экипажей — от заводских команд с крупными инновационными проектами до частников на машинах GT, чтобы сразиться с соперниками и испытать себя легендарным марафоном, его исполинскими прямыми и сумасшедшими скоростями.

«24 часа Ле-Мана» этого года, помимо прочего, проходили в переменчивых условиях, а из-за дождя первые минуты гонки прошли за автомобилем безопасности. Стоило сейфти-кару покинуть трассу, и уже в первом повороте произошло столкновение: Оливье Пла на гиперкаре Glickenhaus 007 LMH № 708 промахнулся мимо торможения в первом повороте и выбил Себастьена Буэми на Toyota GR010 Hybrid № 8 — одного из фаворитов гонки! Оба экипажа смогли продолжить гонку, но с большим отставанием — Toyota Gazoo Racing потеряли минуту, Glickenhaus Racing — получили штраф.

В лидеры вырвались Toyota № 7 и Alpine № 36, однако пилот последнего — Николя Ляпьер — ошибся на скользкой трассе, вылетел с трассы и откатился назад. Так на первой позиции «абсолюта» закрепилось трио Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса.

Куда более драматичные события развивались в категории LMP2. Поначалу в лидеры вырвался экипаж российской команды G-Drive Racing, однако после пит-стопа Франко Колапинто откатился на третье место, а затем уступил ещё пару позиций на рестарте. Но худшее было впереди: в начале ночи молодой аргентинец врезался в машину Richard Mille Racing Team — за рулём была София Флёрш. Девушка сошла сразу, а Колапинто смог дотащить автомобиль до боксов. Механики смогли его починить, за руль сел Роман Русинов, но экипаж проигрывал соперникам уже полчаса и лишился всех шансов на победу.

А ещё через пару часов выбыл и второй экипаж G-Drive Racing: Руй Андраде вылетел в скоростном повороте и на высокой скорости врезался в отбойник. Гонщик благополучно покинул кокпит, но автомобиль продолжить марафон был уже не способен.

В результате этих событий на двух первых позициях обосновались экипажи команды Team WRT — № 41 и № 31. Пилоты безошибочно провели ночной участок и сохранили преимущество, на последних кругах ближайшие преследователи — экипаж JOTA № 28 — шли далеко позади и уже не могли атаковать.

И внезапно Oreca 07 № 41 теряет ход и останавливается на трассе! Йе Йифей на последнем круге опережал остальных участников LMP2 на полминуты, но в одну секунду он вместе с Робертом Кубицей и Луи Делетразом потерял верную победу. К счастью, вторым шёл Робин Фряйнс — голландец перехватил лидерство, финишировал первым и вместе с Фердинандом Габсбургом и Шарлем Милези стал победителем «24 часов Ле-Мана» в классе LMP2. Так в свой первый год на марафоне в Сартэ Team WRT узнала и вкус победы, и горечь поражения, и характер одной из самых коварных трасс планеты. Второе и третье места заняли JOTA и Panis Racing, а Роман Русинов довёл единственный уцелевший Aurus 01 команды G-Drive Racing на седьмой позиции в классе.

В «абсолюте» победный дубль удержала Toyota Gazoo Racing: экипаж № 7 в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса, которому так часто не везло в предыдущие годы, наконец завоевал свою первую победу, в то время как их товарищи по команде — Себастьен Буэми, Казуки Накадзима и Брендон Хартли — отыгрались после стартовых проблем и стали вторыми. Для Toyota эта победа стала уже четвёртой подряд — с 2018 года японским машинам нет равных в Ле-Мане.

Бронзовым призером марафона стала команда Alpine Elf Matmut, а экипажи Glickenhaus Racing замкнули топ-5. К слову, экипаж Team WRT № 31, победивший в LMP2, занял шестое место «абсолюте», лишь восемь кругов уступив быстрейшему гиперкару. Ещё один дубль в этом марафоне отпраздновала AF Corse: её экипажи на Ferrari 488 GTE Evo одержали победы как в LM GTE Pro, так и в LM GTE Am.

«24 часа Ле-Мана» стали четвёртым этапом чемпионата мира по гонкам на выносливость (FIA WEC) сезона-2021 и принесли нового лидера в общем зачёте гиперкаров: теперь на первой строчке Лопес, Кобаяси и Конвей, опережающие товарищей по команде на девять очков. Среди экипажей LMP2 лидирует JOTA, но в командном зачёте Team WRT отстаёт от британцев на один-единственный балл.

«24 часа Ле-Мана» 2021 года. Топ-10:

М. Конвей, К. Кобаяси, Х.М. Лопес (Toyota Gazoo Racing № 7 / Hypercar) — 371 круг С. Буэми, К. Накадзима, Б. Хартли (Toyota Gazoo Racing № 8 / Hypercar) +2 круга А. Негран, Н. Ляпьер, М. Ваксивьер (Alpine Elf Matmut № 36 / Hypercar) +4 круга Л.Ф. Дерани, Ф. Майо, О. Пла (Glickenhaus Racing № 708 / Hypercar) +4 круга Р. Бриско, Р. Уэстбрук, Р. Дюма (Glickenhaus Racing № 709 / Hypercar) +7 кругов Р. Фряйнс, Ф. Габсбург, Ш. Милези (Team WRT № 31 / LMP2 — 1) +8 кругов Ш. Гелаэл, С. Вандорн, Т. Бломквист (JOTA № 28 / LMP2 — 2) +8 кругов Ж. Каналь, У. Стивенс, Д. Аллен (Panis Racing № 65 / LMP2 — 3) +9 кругов П. ди Реста, А. Линн, У. Бойд (United Autosports № 23 / LMP2 — 4) +10 кругов Я. Смиховски, Р. ван дер Занде, А. Брандл (Inter Europol Competition № 34 / LMP2 — 5) +11 кругов

…12. Р. Русинов, Ф. Колапинто, Н. Де Врис (G-Drive Racing № 26 / LMP2 — 7) +13 кругов

…20. А. Пьер Гиди, Д. Каладо, К. Ледогар (AF Corse № 51 / LM GTE Pro — 1) +26 кругов

…25. Ф. Перродо, Н. Нильсен, А. Ровера (AF Corse № 83 / LM GTE Am — 1) +31 круг.

Зачет пилотов FIA WEC Hypercar (топ-5):

М. Конвей, К. Кобаяси, Х.М. Лопес (Toyota Gazoo Racing № 7) — 120 очков С. Буэми, К. Накадзима, Б. Хартли (Toyota Gazoo Racing № 8) — 111 А. Негран, Н. Ляпьер, М. Ваксивьер (Alpine Elf Matmut № 36) — 90 Р. Бриско, Р. Уэстбрук, Р. Дюма (Glickenhaus Racing № 709) — 53 Ф. Майо, О. Пла (Glickenhaus Racing № 708) — 39.

Зачет команд FIA WEC Hypercar:

Toyota Gazoo Racing — 141 очко Alpine Elf Matmut — 90 Glickenhaus Racing — 37.

Трофей FIA WEC для команд LMP2 (топ-5):

JOTA № 28 — 89 очков Team WRT № 31 — 88 JOTA № 38 — 81 United Autosports USA № 22 — 76 Inter Europol Competition № 34 — 67.

Следующий этап FIA WEC — «6 часов Бахрейна» — пройдет 30 октября. Это будет предпоследняя гонка сезона-2021.

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