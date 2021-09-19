«4 часа Спа»: Русинова выбили в первом повороте, Кубица — чемпион ELMS

Team WRT досрочно завоевала чемпионство в Европейской серии Ле-Ман (ELMS), а вот G-Drive Racing и Algarve Pro Racing в Бельгии не повезло.

Пятый этап ELMS сезона-2021 проходил в Спа — легендарной бельгийской трассе, прекрасно известной как поклонникам Формулы-1, так и любителям гонок на выносливость. Коварная скоростная трасса в условиях борьбы десятков экипажей разных классов — это уже испытание для любого гонщика, а под конец сезона стоимость каждой ошибки взлетает до небес.

Увы, уже в первом повороте всяких шансов на победу лишился ведущий экипаж российской команды G-Drive Racing: турецкий пилот Салих Йолуч развернул Романа Русинова. Россиянин смог продолжить борьбу, но уже через десять минут пришлось остановиться: машина оказалась слишком сильно разбита.

Не повезло и экипажу Algarve Pro Racing. На середине дистанции Диего Менчака на торможении после прямой «Кеммель» врезался в автомобиль категории LMP3, а возвращаясь обратно на трассу получил удар от гонщика на автомобиле GT. На этом экипаж № 24 тоже вынужден был завершить борьбу.

Победу же одержал экипаж Team WRT № 41 в составе Роберта Кубицы, Луи Делетраза и Йе Йифея. В недавних «24 часах Ле-Мана» экипаж Кубицы лидировал в классе LMP2 за круг до финиша, однако технические проблемы лишили поляка и его товарищей верной победы. Тем не менее в Спа экипаж избежал драм, благополучно добрался до финиша и за счёт неудач своих главных соперников за один этап до конца сезона обеспечил себе чемпионский титул.

Второе место занял экипаж Duqueine Team № 30 — Тристан Гомменди, Рене Биндер и Мемо Рохас проиграли победителям лишь чуть более пяти секунд. Третьим финишировал автомобиль команды Panis Racing под номером 65 — бронзовые награды достались Жюльену Каналю, Уиллу Стивенсу и Джеймсу Аллену.

Экипаж G-Drive Racing № 25 финишировал на седьмом месте в «абсолюте» и стал вторым в зачёте LMP2 Pro-Am Cup, уступив лишь экипажу Cool Racing № 37.

В зачёте LMP3 равных не было DKR Engineering, которую представляли Лаурентс Хорр и Матьё де Барбуа. В LM GTE сильнейшим стал экипаж AF Corse в составе Франсуа Перродо, Эммануэля Коллара и Алессио Роверы. К слову, весь подиум в LM GTE заняли экипажи на Ferrari.

После победы в Спа отрыв Team WRT № 41 в общем зачёте вырос до 36 очков — недостижимый в финальном этапе разрыв, а значит Роберт Кубица, Луи Делетраз и Йе Йифей досрочно обеспечили себе чемпионский титул ELMS сезона-2021. В то же время судьбу второго места в чемпионате предсказать невозможно: экипажи G-Drive Racing, Panis Racing и United Autosports разделяют всего три балла!

Финальный этап Европейской серии Ле-Ман 2021 года — «4 часа Портимана» — пройдёт 24 октября.

ELMS. «4 часа Спа» (топ-10): 1. Р. Кубица/Л. Делетраз/Й. Йифей (Team WRT № 41 / LMP2) — 99 кругов, 2. Т. Гомменди/Р. Биндер/М. Рохас (Duqueine Team № 30 / LMP2) +5,318 сек, 3. Ж. Каналь/У. Стивенс/Д. Аллен (Panis Racing № 65 / LMP2) +19,544, 4. А. Куани/Н. Ляпьер/Ш. Милези (Cool Racing № 37 / LMP2 PA) +23,198, 5. Й. ван Уйтерт/Н. Жамен/М. Мальдонадо (United Autosports № 32 / LMP2) +26,236, 6. П. Лафарг/П.-Л. Шатен/П. Пиле (IDEC Sport № 28 / LMP2) +1:07,468, 7. Д. Фальб/Р. Андраде/Г. Менезес (G-Drive Racing № 25 / LMP2 PA) +1:24,134, 8. Ф. Хэнсон/Д. Абердин/Т. Гэмбл (United Autosports № 22 / LMP2) +1:33,014, 9. Ф. Драконе/С. Кампана/М. Поммер (BHK Motorsport № 35 / LMP2) +1 круг, 10. М. Лехай / ж.-Б. Лехай (Ultimate № 29 / LMP2) +1 круг.

Общий зачет (топ-10): 1. Team WRT № 41 — 100 очков, 2. G-Drive Racing № 26 — 64, 3. Panis Racing № 65 — 62,5, 4. United Autosports № 22 — 61, 5. Duqueine Team № 30 — 52, 6. G-Drive Racing № 25 — 38, 7. Racing Team Turkey — 29,5 8. United Autosports № 32 — 27,5 9. IDEC Sport № 28 — 26, 10. Ultimate № 29 — 22,5.

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