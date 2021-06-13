АВТОDOM стал сердцем автомобильного фестиваля UNLIM 500+

5–6 июня состоялся автомобильный фестиваль UNLIM 500+, организатором которого выступил Центр развития автоспорта Dragtimes. В минувшие выходные гоночные суперкары преодолели дистанцию 1/2 мили на автодроме RDRC Racepark в Быково. АВТОDOM выступил генеральным партнером UNLIM 500+ и был единственным автомобильным холдингом, представленным на мероприятии.

Запредельная скорость, сила моторов, профессиональные гонщики – все это произвело яркие незабываемые впечатления на зрителей, ведь UNLIM 500+ – единственный в мире фестиваль суперкаров, в котором принимают участие гонщики на автомобилях мощностью от 500 лошадиных сил. Такие автомобили менее чем за 2 секунды разгоняются до 100 км/ч, а их максимальная скорость во время заезда превышает 400 км/ч.

Посетители мероприятия окунулись в атмосферу мировых гонок и познакомились с самыми ожидаемыми новинками автопроизводителей, ретро-автомобилями и гоночными спорткарами мощностью до 4500 лошадиных сил. Среди гостей феста было много семей с детьми – особенно ценно, что автомобильные мероприятия становятся семейным выбором. Специально для самых маленьких гостей в зрительской зоне был построен детский городок с тиром, батутами, мини-копиями автомобилей, сладостями и подарками.

АВТОDOM – один из крупнейших российских автодилеров, специализирующийся на продажах и обслуживании автомобилей классов премиум и люкс – представил бренды Lamborghini, BMW, Jaguar, Land Rover, Audi и мотобренды KTM, BMW Motorrad, Ducati. В зоне экспонирования каждого из брендов АВТОDOM посетителей ждали специальных активности для гостей всех возрастов.

Так возле входа на фестиваль расположилась зона КТМ АВТОDOM, где на подиуме был представлен флагман бренда, модель лимитированной серии KTM 890 Adventure R RALLY. Уникальный стрит арт, реализованный с помощью граффити в динамике, и собственная тату-студия в тематике КТМ, разнообразили досуг гостей фестиваля.

Роскошные мощные Lamborghini раскрасили UNLIM 500+ яркими красками. АВТОDOM представил две легендарные модели: самый быстрый в мире кроссовер Lamborghini URUS и совершенный суперкар Lamborghini Huracán EVO. Автомобили были экспонированы на линии старта и перед входом в lounge-зону Paddock Club, оформленную в стилистике бренда. Алексей Сагал, один из участников заездов, получил от АВТОDOM специальный презент – новый Lamborghini URUS в личное распоряжение на целые сутки.

Андрей Ольховский, генеральный директор АО АВТОDOM, поделился эмоциями от автомобильного фестиваля:

Мы рады выступить генеральным партнером UNLIM 500+. Это не первое подобное мероприятие, в котором участвовал АВТОDOM, но определенно одно из самых необычных по формату. Приятно отметить, что несмотря на сложные погодные условия, гоночные заезды все равно состоялись, и такое большое количество зрителей провели с нами этот день. Скорость, драйв и любовь к гонкам – неотъемлемые составляющие наших автомобильных брендов, поэтому в линейке АВТОDOM представлено так много спортивных автомобилей»

Зона АВТОDOM BMW и BMW Motorrad разместилась возле старта заездов. На стенде были представлены автомобили BMW X6M First Edition в обвесах M Performance и премьера года – абсолютно новая BMW М3, а также мотоциклы BMW M 1000 RR и BMW S 1000 R. Двум гонщикам, выступавшим автомобилях BMW и показавшим лучшее время в своем классе, АВТОDOM презентовал сертификат на участие в мероприятии M weekend ABTODOM, которое пройдет в сентябре на гоночном автодроме Moscow Raceway.

На площадке JLR гости фестивали могли познакомиться с автомобилями Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace, Land Rover Defender и Range Rover Velar. Кроме того, АВТОDOM вручил специальный приз зрительских симпатий – сертификат Jaguar Land Rover Experience – пилоту Александру Тюрикову, стартовавшему на автомобиле Nissan GT-R.

В зоне Audi были презентованы самые мощные купе-кроссоверы от Audi Sport – Audi RS Q8. Стопроцентный RS, развивающий невероятную мощность 600 л. с. в сочетании с постоянным полным приводом quattro гарантирует невероятную динамику. Изысканный и динамичный дизайн сочетается с феноменальной практичностью.

Для самых пылких энтузиастов рядом с lounge-зоной располагались невероятно роскошные мотоциклы Ducati. Сущность итальянского стиля сквозит в дизайне каждого мотоцикла. Гости мероприятия смогли поближе познакомиться с такими моделями как Ducati HyperMotard, Ducati Streetfighter и Ducati Panigale V2.

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