Бедрин — лучший новичок итальянской Ф-4, Смаль — на третьем месте в чемпионате

В Монце завершился очередной сезон итальянской Формулы-4, и хотя борьба за титул была завершена досрочно, россиянам удалось блеснуть в последний уик-энд и завоевать важные награды.

Первый заезд уик-энда не без борьбы выиграл Оливер Бирман. В первой эске британец опередил стартовавшего с поула Лоренцо Патрезе, сына известного экс-пилота Формулы-1, однако на втором круге пропустил его обратно. Дуэль продолжалась почти всю дистанцию, пока за пару кругов до финиша Бирман не пошёл в атаку во всё той же стартовой эске — британец вышел вперёд, но стал жёстко блокировать Патрезе в «Курва Гранде», и в итоге между пилотами произошёл контакт.

Патрезе, всю гонку сражавшийся за победу, сошёл с дистанции, а Бирман оказался позади Джошуа Дюрксена. Его Оливер прошёл на последнем круге дистанции, опередив в первой эске. На второе место под финиш вырвался Кими Андреа Антонелли, а Дюрксен в итоге занял третью позицию. Единственным россиянином в топ-10 в этой гонке стал Кирилл Смаль, прорвавшийся на шестую строчку. Никита Бедрин при старте с 18-го места финишировал 16-м, а Владислав Ломко, сражавшийся на первых кругах в первой пятёрке, сошёл с погнутой подвеской после контакта с одним из соперников.

Вторая гонка уик-энда началась под дождём и стартовала за автомобилем безопасности. Спустя некоторое время сейфти-кар покинул трассу, предоставив гонщикам бороться между собой, и Лоренцо Патрезе (он выиграл поулы ко всем гонкам этапа) поначалу удержался впереди. Но итальянец немного поскользнулся перед «Варианте Аскари» и откатился в конец первой десятки.

В лидеры заезда вырвался Себастьян Монтойя, но после столкновения Трамнитца и Форнароли его стал прессинговать Андреа Кими Антонелли — итальянец, несмотря на дождь, уверенно вписался в первый поворот и отобрал лидерство у товарища по команде. Антонелли шёл к первой победе в итальянской Ф-4, но на рестарте за два круга до финиша пропустил атаку Бирмана, а затем допустил ошибку в «Родже» и пропустил на второе место Монтойю.

Лучшим из россиян во второй гонке стал Кирилл Смаль — он занял пятое место, уступив на последнем круге Дюрксену. Никита Бедрин начинал гонку с 16-й позиции, но сумел прорваться на финише на одиннадцатую строчку, а вот Владислав Ломко вновь не удержался в топ-10 и классифицирован 14-м.

Заключительная гонка сезона превратилась в бенефис Оливера Бирмана — чемпион сезона-2021 стартовал с восьмой позиции, однако уже из первого поворота вышел третьим, а затем прошёл Андреа Кими Антонелли и Лоренцо Патрезе и завоевал 11-ю победу в сезоне.

Позади него главным героем гонки стал Кирилл Смаль. Он, вслед за Бирманом, прошёл Антонелли с Патрезе, но затем до самого финиша вынужден был отбивать их атаки. Россиянин в итоге удержался впереди, в пятый раз в сезоне поднялся на подиум и за счёт него завоевал бронзу по итогам всего сезона!

Владислав Ломко в финальной гонке года финишировал седьмым и стал по итогам чемпионата 11-м в общем зачёте, а вот Никита Бедрин, несмотря на столкновение с Петром Висницким из Польши, хотя и классифицирован лишь 16-м, удержался на восьмой позиции общего зачёта и стал чемпионом среди новичков. В итоговой турнирной таблице лишь два очка разделили Бедрина и гонщика из Дании Конрада Лаурсена.

Общий зачет по итогам сезона-2021: 1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 343 очка, 2. Тим Трамнитц (US Racing) — 232, 3. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) — 198, 4. Себастьян Монтойя (Prema Powerteam) — 194, 5. Леонардо Форнароли (Iron Lynx) — 180, 6. Джошуа Дюрксен (BWT Mücke Motorsport) — 171, 7. Джошуа Дюфек (Van Amersfoort Racing) — 154, 8. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) — 103, 9. Конрад Лаурсен (Prema Powerteam) — 60, 10. Андреа Кими Антонелли (Prema Powerteam) — 54.

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею