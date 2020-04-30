«Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ: определены Бесценный Игрок и Бесценный Болельщик сезона 2019/2020

Mastercard и КХЛ определили Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика совместной традиции «Бесценная Лига» сезона 2019/2020, подведя итоги специально организованного онлайн-голосования в официальном сообществе КХЛ во «ВКонтакте».

Голосование за Бесценного Игрока сезона проходило в два этапа в течение недели, с 24 по 30 апреля 2020 г.: сначала болельщики выбрали Бесценных Игроков каждого из четырех дивизионов КХЛ, а затем из этих четырех лидеров – Бесценного Игрока сезона 2019/2020. Бесценным Игроком сезона стал вратарь уфимского клуба «Салават Юлаев» Юха Метсола, получивший поддержку более 40% любителей хоккея, участвовавших в голосовании. За неделю более 90 тысяч голосов отдали болельщики за игроков любимых клубов.

Параллельно с голосованием за Бесценного игрока сезона 2019/2020, между болельщиками шла упорная борьба за титул Бесценного Болельщика. По правилам специального голосования, его мог удостоиться поклонник хоккея, который в течение этой недели наиболее активно участвовал в событиях и жизни сообщества: ставил «лайки» к новым публикациям о «Бесценной Лиге», комментировал их и делал репосты.

Бесценным Болельщиком сезона 2019/2020 стал Сергей Терехов, поклонник клуба «Салават Юлаев»:

Участвовать в онлайн-голосовании – это почти как болеть за команду по-настоящему во время матча: тоже динамично, захватывающе, можно даже эмоционально высказаться по поводу того или иного события. Очень приятно читать посты в сообществе КХЛ о Бесценных Игроках каждого клуба и вспоминать самые яркие моменты прошедшего сезона. Надеюсь, что следующий чемпионат пройдет как обычно, и мы, болельщики, будем поддерживать свои команды не только онлайн, но и на трибунах»

Бесценный Игрок и Бесценный Болельщик по традиции Лиги получают Бесценный Трофей – символ единства игроков и любителей хоккея. В этом году решено, что церемония состоится после старта чемпионата КХЛ в сезоне 2020/2021. Изначально Бесценный Трофей выглядит как две прочно соединенные шайбы, но во время церемонии игрок и болельщик разделяют его, получая свою половину награды за вклад в игру. Выйти на лед вместе с хоккеистом любимого клуба и разделить эмоции от игры — мечта каждого поклонника хоккея, и ее можно осуществить, став участником «Бесценной Лиги» – уникальной традиции, созданной КХЛ и Mastercard.

В этом году Бесценный Игрок и Бесценный Болельщик были определены голосованием в онлайн, поскольку КХЛ досрочно завершила сезон.

Традиционно правила «Бесценной Лиги» предполагают голосование болельщиков за игроков любимых команд после каждого матча регулярного чемпионата и серии плей-офф на сайте mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ. Несмотря на досрочное завершение сезона, Mastercard и КХЛ обновили условия голосования за Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика, чтобы поддержать хоккеистов и поклонников хоккея, поднять им настроение, сохранить соревновательный дух и волю к победе», – прокомментировал Тимофей Решетилов, менеджер по маркетингу и спонсорским активациям Mastercard.

«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда сохраняют свои имена в истории «Бесценной Лиги». Официальные награды для болельщиков предусмотрены в рамках КХЛ впервые, чтобы отметить их значительный вклад в успех любимых клубов.

Mastercard с 2015 года является официальным партнером мероприятий Континентальной Хоккейной Лиги: Регулярного Чемпионата и серии Плей-офф КХЛ, Матча Звезд КХЛ и мероприятий Молодежной Хоккейной Лиги, а также официальной платежной системой и картой Чемпионата КХЛ.

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Источник: Masterсard

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