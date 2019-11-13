«Бесценная Лига» Mastercard на московском дерби ЦСКА – «Спартак»

Ноябрьская встреча медиа-клуба совместной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ во время матча ЦСКА – «Спартак» была посвящена легендам хоккея.

На прошедшей встрече медиа-клуба совместной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ участники встретились с легендой хоккея Борисом Михайловым, с игроком ЦСКА Сергеем Толчинским, а также приняли участие в хоккейных викторинах с розыгрышем ценных призов. Ведущими мероприятия выступили комментатор «Матч ТВ» Дарья Миронова, а также хоккейный обозреватель Павел Лысенков.

Первый период матча получился интригующим, уже к 13-й минуте счет был 2:1 в пользу «Спартака». О результатах первого периода и спросили легенду ЦСКА Бориса Петровича Михайлова: «Мои впечатления от хода матча? Хорошие. Главное, что команды забивают голы. Ведь ради этого приходит зритель».

Журналисты поговорили с Борисом Михайловым о выдающихся спортсменах:

Можно ли назвать Игоря Никитина великим тренером? Большое видится на расстоянии. Но вы сами посмотрите, Никитин уже выиграл титул чемпиона с ЦСКА, создал замечательную команду. Кажется, это говорит само за себя. Станет ли кто-то из игроков ЦСКА великим? Время покажет. Я скажу проще, что у меня в составе есть любимые игроки. Кто они – называть не буду, но поверьте на слово»

Приглашение на уникальную встречу в медиа-клубе получил и Бесценный Болельщик ХК «ЦСКА» – Константин Поярков. Он является одним из самых активных болельщиков хоккейного клуба ЦСКА и традиции «Бесценная Лига», стал Бесценным Болельщиком в прошлом сезоне. На этот раз Константин познакомился с Сергеем Толчинским и еще раз поблагодарил Mastercardза традицию «Бесценная Лига».

Напомним, что началась онлайн-битва за Бесценные Трофеи сезона-2019/20. Награждения победителей пройдут сразу после окончания последних домашних матчей клубов. Две пары наград вручаются по окончании финальных матчей серии Плей-офф. Всего хоккейном сезоне 2019/2020 Трофей «Бесценной Лиги» получат 28 пар победителей: 25 игроков и болельщиков Регулярного Чемпионата, 2 пары финалистов Плей-офф. Все они разделят награду прямо на ледовой арене. Самый активный болельщик сезона и хоккеист, набравший наибольшее количество голосов, разделят Трофей на Церемонии закрытия текущего сезона.

Чтобы присоединиться к традиции «Бесценная Лига» и получить возможность стать ее лидером, нужно зарегистрироваться на сайте mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ, доступном в Google Play и App Store.

Стать участниками Бесценной Лиги могут совершеннолетние граждане стран-участниц чемпионата КХЛ: России, Белоруссии, Казахстана, Китая.

С 2015 Mastercard является официальным партнером мероприятий Континентальной Хоккейной Лиги: Регулярного Чемпионата и серии Плей-офф КХЛ, Матча Звезд КХЛ и мероприятий Молодежной Хоккейной Лиги, а также официальной платежной системой и картой Чемпионата КХЛ.

«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда сохраняют свои имена в истории «Бесценной Лиги». Они получат уникальный общий трофей – Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику, который вручается победителям одновременно в ходе специально учрежденной церемонии награждения. Официальные награды для болельщиков предусмотрены в рамках КХЛ впервые, чтобы отметить их значительный вклад в успех любимых клубов.

Источник: mastercard.khl.ru

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