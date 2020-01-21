Бесценные моменты с Mastercard на Неделе Звезд Хоккея

Официальный партнер и официальная платежная система Континентальной хоккейной лиги Mastercard подарила гостям и игрокам Недели Звезд Хоккея бесценные моменты и впечатления. Принять участие в конкурсах и активациях Mastercard могли все болельщики Мастер-Шоу и Матча Звезд, прошедших 18 и 19 января в Москве. За лидерство в «Бесценном квесте» и звание «Бесценного болельщика» боролись более 3 500 человек. Главной наградой вместе со званием «Бесценного болельщика» стал специальный приз–Бесценный Трофей Mastercard и КХЛ, символизирующий единение игроков и поклонников хоккея.

Бесценный Трофей на Матче Звезд получила Елена Никитина. Она придумала лучший плакат поддержки игроку своего любимого клуба – капитану Дивизиона Тарасова Кириллу Капризову. Он же стал и Лучшим Хоккеистом Матча Звезд, за которого в течение двух дней проголосовало большинство болельщиков. Вручение Бесценного Трофея прошло в торжественной обстановке – на лед были были приглашены оба победителя, и они разделили трофей, состоящий из двух частей.

Я решила сочинить стихотворение в поддержку любимого хоккеиста: «Кирилл Капризов без каприз. Придем к победе – будет приз». Выйти на лед с игроком – бесценно. Каждого болельщика в такой момент переполняют эмоции», – поделилась впечатлениями Елена.

Одним из наиболее захватывающих приключений для болельщиков Недели Звездстал «Бесценный квест» Mastercard. Гости могли выиграть памятные призы от бренда, выполняя задания: они рисовали плакаты в поддержку игроков любимых команд, наносили тату с призывами к победе, делали селфи в специальной интерактивной фотозоне, посвященной хоккею.

В день Мастер-Шоу хоккеисты демонстрировали высокое мастерство в спортивных состязаниях. Но Mastercard подготовила всем гостям шоу особенный сюрприз: перед началом конкурса «Хоккейный биатлон Mastercard» внезапно для всех зрителей на одной из трибун появились дирижер и духовой оркестр, и они исполнили «соник» – фирменную мелодию Mastercard. Это было неожиданно, и целый стадион затих, слушая живую музыку, а затем музыкантов приветствовали шумной овацией.

В сложном и зрелищном конкурсе «Хоккейный биатлон Mastercard» соревновались по пять игроков от команды. Каждый бежал по своей трассе, передавая эстафету следующему спортсмену.Трасса состояла из пяти участков: катание по кругу с шайбой, хоккейный слалом с шайбой, дриблинг с шайбой, стрельба по мишеням и ускорение на стартовую точку. Победителем стал Дивизион Харламова. Медали и призы от бренда хоккеистам вручил глава Mastercard в России Алексей Малиновский.

В оба заключительных дня Недели Звезд Хоккея проходила и сессия медиа-клуба традиции «Бесценная Лига». Гостями специальной ложи Mastercard стали спортивные и лайфстайл-журналисты, неравнодушные к хоккею блогеры и селебрити. Среди них – актер Иван Янковский, телеведущие Таша Строгая и Дмитрий Хрусталев, стилист Влад Лисовец, продюсеры Александр Морозов и Илья Бачурин.

Матч Звезд КХЛ 2020 традиционно прошел в формате игр между дивизионами.

Дивизион Боброва – Дивизион Чернышева – 7:4

В первом полуфинале Запад обыграл Восток. Самым результативным игроком стал Герман Шапорев из «Алтая». Его пригласили за ударную игру на Кубке Вызова МХЛ, и хоккеист сделал хет-трик, а еще отметился голевой передачей.

Дивизион Тарасова – Дивизион Харламова – 8:6

Во втором полуфинале Западная конференция вновь оказалась сильнее. Победный гол забил Кирилл Капризов, которому отдал пас на пустой угол Александр Семин. Также шайбу забросил Вячеслав Грецкий –форвард минского «Динамо» победил в народном голосовании, когда в его честь белорусские болельщики устроили флэшмоб.

Дивизион Харламова – Дивизион Чернышева – 8:9 по буллитам

Главной сенсацией в матче за третье место стало то, что звездный форвард дивизиона Чернышева Линус Умарк взял форму голкипера у Юхи Метсолы и встал в ворота, а Метсола, в свою очередь, пошел играть в атаку. В итоге он забил роскошный гол, поразив девятку. Умарк же делал реальные сэйвы, а в серии буллитов остановил всех соперников – Павла Порядина, Найджела Доуса, Даниса Зарипова и Денниса Расмуссена. Решающий же буллит реализовал Егор Чинахов из «Омских Ястребов», которого тоже пригласили на звездное шоу после Кубка Вызова МХЛ.

Дивизион Боброва – Дивизион Тарасова – 7:6 по буллитам

В основное время хет-трик у «бобровцев» сделал защитник Микко Лехтонен. Дубль у «тарасовцев» сделал Стефан Да Коста, по голу забили Кирилл Капризов и Александр Семин. Золотой буллит реализовал тот же Лехтонен из «Йокерита».

В Неделю Звезд Хоккея, которая прошла с 11 по 19 января, платежная система Mastercard провела «Бесценный Матч» между женской сборной Женской хоккейной лиги и командой мужчин: звезд шоу-бизнеса, спортивных журналистов и спортсменов. Соревнование состоялось в самом сердце столицы – на Красной площади. «Бесценный Матч» 13 января 2020 года – первый в истории российской Недели звезд хоккея матч, в котором сыграли женщины и мужчины. Состязание закончилось дружеской ничьей – 3:3.

С 2015 Mastercard является официальным партнером мероприятий Континентальной Хоккейной Лиги: Регулярного Чемпионата и серии Плей-офф КХЛ, Матча Звезд КХЛ и мероприятий Молодежной Хоккейной Лиги, а также официальной платежной системой и картой Чемпионата КХЛ.

«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ поклонники хоккея голосуют за лучших игроков матчей своих любимых команд. В сезоне 2019/20 победителями станут 27 пар: 24 игрока и болельщика Регулярного Чемпионата, 2 пары финалистов плей-офф и пара из самого активного болельщика сезона и хоккеиста, набравшего наибольшее количество голосов. Последняя получит уникальный общий трофей – Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику, который будет вручен наЦеремонии закрытия двенадцатого сезона КХЛ. В истории КХЛ такие официальные награды для болельщиков предусмотрены впервые, и они отмечают значительный вклад болельщиков в успех любимых клубов.

Источник: mastercard.khl.ru

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