Бирман — чемпион, у Бедрина — хет-трик! Сезон итальянской Ф-4 близится к завершению

Автодром «Муджелло» принимал предпоследний этап сезона и досрочно определил имя чемпиона, а россияне поднимались на подиум после каждой из гонок уик-энда!

Итальянская Формула-4 с первого же года своего основания считается одним из самых престижных первенств в своей категории — благодаря разнообразию трасс, участию сильнейших команд Европы и высокому уровню пилотов титул здесь ценится выше, чем во многих других национальных чемпионатах. В карьере Оливера Бирмана, который за три гонки до конца сезона гарантировал себе чемпионство, это пока самая значимая победа. Но обо всём по порядку…

Первую гонку не без труда выиграл Джошуа Дюрксен из BWT Mücke Motorsport. Обладатель поула удержался впереди на старте, но в одном из поворотов его колеса коснулся Леонардо Форнароли. Итальянец лишился переднего антикрыла и выбыл из борьбы, а судьи выпустили автомобиль безопасности — позади столкнулись Самир Бен и Амда Аль-Кубаиси. После рестарта лидеру пришлось выдержать прессинг Джошуа Дюфека и Себастьяна Монтойи, но это не помешало парагвайцу оформить первую в сезоне-2021 победу.

Лидер чемпионата Оливер Бирман тоже участвовал в борьбе за подиум, но на последних кругах стал терять темп и попал под прессинг партнёра по команде Van Amersfoort Racing Никиты Бедрина. Россиянин не стал рисковать результатом команды и финишировал вслед за товарищем на пятой позиции. Замкнул шестёрку сильнейших другой россиянин — Кирилл Смаль. Ну а главный преследователь Бирмана в чемпионате — Оливер Трамнитц — финишировал седьмым.

Во втором заезде первую в сезоне победу завоевал Дюфек, отыгравшись таким образом за досадное второе место в первой гонке. Джошуа и в этот раз рисковал остаться вторым, но под финиш опередил Себастьяна Монтойю, подвинув колумбийца на строчку ниже. К слову, сам Монтойя, несмотря на успехи в других сериях, в итальянской Ф-4 побед пока не одерживал. Замкнул же тройку призёров Кирилл Смаль, а Никита Бедрин финишировал шестым.

Тим Трамнитц занял пятое место и отыграл четыре очка у Оливера Бирмана — британец был лишь седьмым, и всё-таки сохранил призрачные шансы на чемпионство вплоть до заключительного заезда. Но подняться в нём выше девятой позиции Трамнитц не смог — Бирман, финишировав 10-м, сохранил достаточный отрыв, чтобы гарантировать себе чемпионство, независимо от результатов финального уик-энда.

Победу — уже вторую по ходу этапа — завоевал Дюрксен, вторым финишировал Форнароли, которому, как и Трамнитцу, остаётся бороться лишь за второе место, ну а третьим стал Никита Бедрин — для российского гонщика это уже четвёртый подиум в итальянской Формуле-4.

Кроме того, Бедрин одержал три победы в зачёте новичков и перед финалом сезона лидирует в турнирной таблице. Главные преследователи Никиты — норвежец Конрад Лаурсен и итальянец Лоренцо Патрезе, сын знаменитого Риккардо Патрезе, который выступал в Формуле-1 бок о бок с Михаэлем Шумахером, Нельсоном Пике и Найджелом Мэнселлом.

Решающий этап итальянской Формулы-4 пройдёт 30-31 октября на Национальном автодроме Монцы.

Общий зачёт (топ-10): 1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 281 очко, 2. Тим Трамнитц (US Racing) — 202, 3. Леонардо Форнароли (Iron Lynx) — 179, 4. Себастьян Монтойя (Prema Powerteam) — 166, 5. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) — 164, 6. Джошуа Дюрксен (BWT Mücke Motorsport) — 146, 7. Джошуа Дюфек (Van Amersfoort Racing) — 138, 8. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) — 102, 9. Конрад Лаурсен (Prema Powerteam) — 50, 10. Владислав Ломко (US Racing) — 37.

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