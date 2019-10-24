Детокс для волос и кожи головы от Head & Shoulders

Трехступенчатый комплекс Supreme Detox + Объем для нее и Men Ultra Detox Имбирная свежесть для него — встречайте долгожданные новинки от Head & Shoulders,эксперта по уходу за кожей головы: без парабенов, силиконов и красителей.

Ежедневно подвергаясь агрессивному воздействию внешних факторов, кожа головы нуждается во внимании не меньше, чем кожа лица или рук. Ведь именно от нее и грамотно подобранного ухода зависит красота волос.

Head & Shoulders знает, что необходимо коже головы, и представляет Supreme Detox + Объем — первый трехступенчатый комплекс для волос с мицеллярной водой и маслом арганы, созданный по аналогии с уходовыми комплексами для кожи лица. Комплекс Supreme Detox + Объем был представлен на Всемирном конгрессе дерматологов в Милане и отмечен престижной бьюти-премией Cosmopolitan Skin Awards 2019.

0% парабенов, силиконов и красителей

Значение pH сбалансировано,дерматологически протестировано

Безопасно для окрашенных волос

Подходит для чувствительной кожи головы

Непревзойденный опыт Head & Shouldersв сфере ухода за кожей головы и многочисленные исследования в этой области позволили создать инновационное мицеллярное очищающее средство (Шаг 1), которое обеспечивает эффективное, но в то же время бережное очищение кожи и волос.

Мицеллы — идеальный ингредиент для очищающего средства первого этапа, поэтому они стали неотъемлемой частью комплексов по уходу за кожей, — рассказывает Роланда Уилкерсон (Rolanda Wilkerson), главный научный сотрудник Head & Shoulders. — Мицеллы представляют собой крупные очищающие комплексы, активируемые водой, которые поглощают излишки грязи и частицы, попадающие на кожу и волосы из окружающей среды. Они не проникают вглубь волоса, поэтому целостность его внешней оболочки сохраняется, а эффективное очищение подготавливает кожу головы и волосы к получению пользы от следующих этапов ухода»

Активный компонент Пироктон Оламин в составе шампуня против перхоти и бальзама-ополаскивателя (Шаг 2 и Шаг 3) улучшает общее состояние кожи головы, уменьшая сухость, шелушение и зуд, и способствует качественному росту волос. Эти два средства также насыщены питательными экстрактами, включая масло арганы, и обладают нежным ароматом цветов, белого мускуса и ценных пород дерева.

Шаг 1. Мягкое мицеллярное очищение

Шампунь с мицеллярной водой глубоко очищает волосы и кожу головы, усиливая действие обычного шампуня.

Шаг 2. Объем без силиконов

Шампунь против перхоти с аргановым маслом делает волосы обьемными, роскошными и свободными от перхоти.

Шаг 3. Увлажнение без утяжеления

Бальзам-ополаскиватель с аргановым маслом питает и увлажняет волосы, не утяжеляя их.

«Нам всем периодически нужен детокс. Для меня один из первых показателей, что пора устроить себе разгрузку идать организму отдохнуть от сумасшедшего ритма жизни,— это волосы. По ним всегда видно, когда накапливается усталость и стресс. Любимый H&S подготовил мне потрясающий подарок —новую систему ухода за волосамиHead & Shoulders Supreme Detox с аргановым маслом. Это трехступенчатыйдетокс-комплекс для волос и кожи головыиз мицеллярной воды, шампуня и бальзама-ополаскивателя, сбалансированный по pH. Он не содержит парабенов, силиконов и красителей, безопасен для окрашенных волос и подходит для чувствительной кожи головы. В результате мои волосы абсолютно послушны без утяжеления, крепкие, эластичные и хорошо увлажненные — мне идеально подходит»,— делится своими впечатлениями от новой линейки Ольга Бузова, амбассадор бренда Head & Shoulders в России.

В коллекцию Detox от Head & Shoulders также входит новый мужской шампунь Men Ultra DetoxИмбирная Свежесть — премиальный уход без силиконов для мужчин.

Ухоженные волосы — атрибут успешного мужчины. Однако мужские линейки средств для волос редко предлагают мягкое очищение и тем более — полноценный уход за кожей головы. Эксперты Head & Shoulders разработали специальныйкомплекс для глубокого очищения и защиты от перхоти, который справятся с самыми распространенными проблемами, оставляя ощущение свежести и комфорта, как после визита в барбершоп.

Источник: Head & Shoulders

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